Impactante testimonio en el juicio por el homicidio de los recién nacidos: "Me ofrecieron hacer una autopsia cuando mi hijo aún estaba vivo"

Vanessa Cáceres, madre de Francisco, el primer recién nacido en fallecer en circunstancias sospechosas en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba durante el 2022, brindó un crudo testimonio en la sexta audiencia del juicio por las muertes de bebés que se realiza desde el lunes pasado.

La criatura nació el 18 de marzo y este martes su mamá reveló detalles estremecedores en torno a cómo se desencadenaron los hechos luego de haber recibido a su hijo por cesárea. "A la hora y media de nacer me dijeron que tenía una arritmia y lo llevaron a terapia intensiva", recordó. Según su relato, la situación se agravó hasta que los médicos le informaron que el nene había sufrido un paro cardíaco.

Entre lágrimas, la mujer expresó su arrepentimiento por no haber insistido en tener más tiempo al pequeño antes de que lo trasladaran. "Me ofrecieron una autopsia mientras él aún estaba vivo", dijo con la voz quebrada, y explicó que el impacto emocional la llevó a rechazarla. Años después, el arrepentimiento sigue presente: "Me muerde la cabeza no haber aceptado", admitió conmocionada por el dolor.

En tanto, Raúl Calderón, padre de Francisco, también declaró, recordando el desconcierto y la desesperación tras la muerte de su hijo. “No pedimos la autopsia porque nos dijeron que no iban a encontrar nada. Nos robaron la confianza para siempre”, afirmó.

Entre las pruebas más impactantes se encuentra una prenda del bebé con manchas de sangre que, según Vanessa, no debería haber estado allí. "Esa ropa ahora está en Tribunales", señaló.

La enfermera Brenda Agüero, principal acusada por los presuntos asesinatos, permaneció en la sala durante las declaraciones, observando la escena con un gesto imperturbable. El juicio también busca establecer las responsabilidades de la exdirectora del hospital Liliana Asís y otros exfuncionarios del nosocomio y el Ministerio de Salud de Córdoba, imputados por encubrimiento y omisión de deberes al no denunciar las irregularidades que se habían observado en el Materno Neonatal, entre marzo y junio de 2022.

Ese día, a las 11:46, Cáceres dio a luz a Francisco Calderón. La enfermera Agüero habría trasladado al niño al área de Recepción del Centro Obstétrico y le habría aplicado dosis de potasio u otra sustancia no compatible con la vida. La Víctima murió por la noche.

El corazón destruido

Vanessa contó que se había internado un día antes del nacimiento, el 17 de marzo, y que había hecho el trámite para ligarse las trompas tras dar a luz. Por esa razón, luego de que naciera Francisco, al bebé lo pasaron a otra sala porque seguía la cirugía de su madre.

"A la hora y media entró una doctora y dijo que a mi hijo lo llevaban a terapia porque tenía una arritmia. Me pareció una locura que no hubiera un cardiólogo de turno. Me llevaron con mi marido y estaba intubado”, recordó.

También mencionó que llegó la cardióloga, que le preguntó si ella tenía adicciones y le precisó que Francisco tenía “el corazón destruido y que no entendían qué había pasado".

Antes de que el pequeño muriera, le consultaron si quería que le hicieran una autopsia a la que se negaron. "Me fui agradecida del hospital pensando que habían hecho lo posible para salvarlo, nunca me imaginé algo tan siniestro”, dijo Cáceres llorando. “Incluso les mandé un regalo para el día del enfermero, me siento tan estúpida”, lamentó al final de su declaración, denunciando la falta de humanidad en el trato hacia las familias afectadas.

Ella es la tercera mamá de los cinco bebés fallecidos en dar la su testimonial ante el tribunal de la Cámara Séptima del Crimen de Córdoba en este juicio por jurados populares, luego de Damaris Bustamante, mamá de Benjamín, y Yoselín Rojas, madre de Angeline.