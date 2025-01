Detuvieron a un hombre acusado de violar a su exesposa durante 40 años

Escalofriante. Así podría calificarse lo ocurrido en la localidad bonaerense de Moreno, donde un hombre fue detenido y acusado de ultrajar sexualmente a su exesposa en reiteradas oportunidades, además de amenazarla de muerte y violentarla física como verbalmente durante casi 40 años.

Tras una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, agentes federales de la División Delitos Contra la Salud Pública, dependientes de la Superintendencia de Investigaciones Federales, pudieron detener al hombre luego de tomar conocimiento sobre la aberrante historia tras una denuncia realizada por la víctima.

Según el testimonio de la mujer, el último ataque tuvo lugar en diciembre. "Aquella noche compartió una cena en compañía de sus familiares y al regresar a su domicilio se encontró con el sospechoso, quien la abordó para abusarla sexualmente", señalaron los investigadores.

La víctima quiso frenar un nuevo ataque, por lo que el hombre "comenzó a agredirla físicamente con golpes de puño al mismo tiempo que la amenazaba con que le iba a quitar la vida, logrando concretar de ese modo el ataque sexual".

Según señala la Agencia Noticias Argentina, la mujer relató que convivió con el abusador durante 37 años y que con él tuvo once hijos, algunos de ellos producto de las violaciones sufridas. No obstante, la denunciante no solo padeció violencia sexual, sino también verbal y psicológica, puesto que la mayoría de los episodios narrados sucedieron cuando el violento consumía alcohol en exceso y utilizaba armas de fuego para atemorizar a ella, como también a sus hijas mujeres.

Además de los constantes ataques, el acusado mantenía cautiva a la mujer y le prohibió tener contacto con personas ajenas al núcleo familiar. La violencia llevó a que la mujer intentara quitarse la vida en reiteradas oportunidades, pero fueron sus hijos quienes impidieron que pudiera hacerlo. Incluso, fueron ellos quienes realizaron una presentación ante el Programa de Prevención de las Violencias de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidades de Paso del Rey, alegando no solo el estado psicológico de su madre, sino que también poseía un botón antipánico y que su padre tenía una orden de restricción.

"Si bien la pareja se había separado de hecho en 2019, el involucrado continuó ejerciendo las mismas prácticas agresivas, haciendo caso omiso de la medida preventiva perimetral en su contra", se suma al escrito.

No obstante, la damnificada volvió a radicar la denuncia tras el último hecho ocurrido en diciembre de 2024, por lo que la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 Departamental de Moreno, a cargo de Carina Vanesa Saucedo, ordenó a los efectivos de la División Delitos Contra la Salud de la PFA la inmediata localización y captura del involucrado.

Tras la intervención judicial, los investigadores ubicaron al acusado y, tras un operativo, detuvieron al hombre sobre la vía pública. Se comprobó que el imputado estuvo detenido en 2012 por el intento de asesinato en perjuicio de un vecino, siendo condenado en 2015 por el Tribunal Criminal N° 3 de Mercedes a la pena de seis años de prisión por tentativa de homicidio simple.