Caso Loan: vuelve a declarar un implicado clave en la causa

Antonio Benítez, el tío político de Loan Peña, el menor desaparecido hace casi tres meses en la localidad correntina de 9 de Julio, ampliará este viernes su declaración en la Justicia Federal luego de que la misma haya sido postergada el pasado miércoles. Según informó su abogado defensor Ricardo Osuna, Benítez comparecerá ante la jueza Cristina Pozzer Penzo mediante una videoconferencia a las 9.

En su primera indagatoria el hombre señaló que creía que a Loan "se lo llevaron" y durante toda la investigación la abuela Catalina lo acusó de ser el responsable.

Por otra parte, la querella, representada por el abogado Roberto Méndez -letrado del padre de Loan- acercó la posibilidad de que la jueza llame a declarar como testigos a Ramón Valenzuela, conocido como "Menotti", a su novia Santa Gómez y al comisario mayor Roque Nicolás Báez, ex jefe de la Unidad Regional de Goya.

La pareja, que vive muy cerca de la casa de Catalina, la abuela del nene, afirmó que vio a un hombre y a una mujer junto a un menor de unos 4 o 5 años entrar a un vehículo sobre la Ruta provincial 12. Ese pequeño podría ser Loan y eso hablaría de un secuestro por parte de esos desconocidos.

Burlando criticó a los padres de Loan y dijo que les espera "el infierno"

El exabogado de la familia de Loan Fernando Burlando criticó a los padres del niño desaparecido en Corrientes después de que lo saquen de la causa y dijo que les espera "el infierno" luego de explicar que les había informado sobre una pista clave y que ellos no le dieran importancia. "Les conté a José Peña y a María Noguera y les chupó un huevo, no me preguntaron más", manifestó Burlando.

Para el exabogado, la grieta en la relación fue cuando "lejos de mostrar preocupación, se mostraron indiferentes al desarrollo de la investigación".

"Las cosas cuando empiezan mal, siguen mal y terminan peor. Plantan zapatos, se mete la política, la policía involucrada en este tema. Termina en el desastre que fue, sin Loan y con los padres abrazados con todos, con Benítez y con Laudelina. Falta que se abracen con los imputados", expresó en una entrevista por el streaming del periodista Ale Pueblas.

Por último, fue duro contra los mayores y sentenció: "Los espera el infierno, sin lugar a dudas. No creo que en todo Corrientes exista una sola persona vinculada a la iglesia que pueda otorgarles el perdón".