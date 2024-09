El desgarrador pedido del hermano de la ciclista que atropelló y mató el hijo de Leo Mattioli

Marcos Decurguez, hermano de Claudia, la ciclista de 45 años que murió tras ser atropellada por Nicolás Mattioli (31) en la ciudad santafesina de Santo Tomé, pidió que el músico vaya preso.

En diálogo con Cadena 3, el hombre contó que conoce al hijo de Leo Mattioli y aseguró que "hasta hace dos meses era utilero sonidista de Nicolás y de la banda".

Manifestó el dolor y tristeza que siente por la pérdida de su hermana en el accidente, al tiempo que apuntó contra la responsabilidad del conductor: "Tiene una discapacidad visual en el ojo derecho, no ve. Queremos justicia".

"Es terrible el abollón que tiene la camioneta, qué hizo mi hermana con su cabeza", agregó, y precisó que la ceguera parcial que presenta Mattioli debería ser un "agravante" en el caso, caratulado como homicidio culposo y que prevé una pena de uno a cinco años de cárcel.

Además, dijo que el vehículo no era del cantante sino de su hermana: "La de él tiene espejos retrovisores y no está polarizada. La velocidad también es un agravante. Mi hermana iba por la orilla. No podemos entender por qué él iba por ahí. No podemos entender lo que pasó"., insistió Marcos.

A su vez, se preguntó: "¿Qué hacía ahí? La mujer de un amigo de mi hermano trabaja con la mujer de Nico. Ella le contó que desde Rosario a Santo Tome vinieron discutiendo. Él la dejó en su casa y se fue furioso a la casa de la mamá".

Nicolás Mattioli venía el sábado de realizar dos shows en Rosario y se dirigía a Santo Tomé cuando atropelló y mató a Claudia, que circulaba en bicicleta.

Tras el accidente, el victimario frenó y se bajó para asistir a la mujer, pero cuando llegó la ambulancia los profesionales de la salud detectaron que no tenía signos vitales.

Por razones que se tratan de establecer el impacto de la camioneta contra la ciclista habría sido desde atrás, ya que transitaban en el mismo sentido.

El joven permaneció demorado durante 12 horas de la misma jornada, hasta las 17:20, y luego le otorgaron la libertad.

El video del accidente