Conmoción por la muerte de una chica de 17 años en Tunuyán

La muerte de una chica de 17 años en Tunuyán obligó a la Municipalidad de ese departamento a suspender las actividades programadas para el día de la fecha con motivo del doble festejo del Día del Estudiante y del Día de la Primavera.

La víctima, según confirmó la Municipalidad de Tunuyán en un comunicado, es Martina Natalia Cangas Yansón, quien era alumna del Colegio del Niño Jesús PS-036. La comuna emitió un comunicado no solo para solidarizarse con amigos y familiares de la joven que falleció, sino además para suspender de forma "inmediata" todas las actividades programadas para el día de la fecha, 20 de septiembre, en el marco de la Semana Estudiantil.

El comunicado de la Muni de Tunuyán.

Los mensajes de apoyo a los allegados a Martina inundaron las redes sociales en el Valle de Uco, comunidad que lamenta profundamente la pérdida de la adolescente. A la espera de confirmación oficial, según informó el sitio local NDI, la joven habría muerto por una descompensación cardíaca.

El comunicado del Colegio del Niño Jesús PS-036.

Consultados por MDZ, desde la Municipalidad de Tunuyán aseguraron que el fallecimiento de la joven no se dio en su escuela, producto de que hoy no tenían clases, ni tampoco en las actividades que desarrollaba la comuna en el contexto de la Semana Estudiantil. "Sabemos que la chica era habitué a las actividades que organizábamos, pero hoy no estaba en el lugar", contaron desde el municipio. Incluso, indicaron que la suspensión de actividades abarca únicamente a la jornada de este viernes 20; no así al sábado 21, cuya programación sigue vigente y en pie, pero sujeta a condiciones climáticas.