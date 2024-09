Quién es Lucía Cassiau, la expareja de Néstor Ortigoza que lo denunció

El exjugador de fútbol Néstor Ortigoza, quien también es ídolo de San Lorenzo, cada vez está más complicado en la causa por violencia de género que lo envuelve a él y a su exmujer. Se dieron a conocer en las últimas horas unos videos dentro de los cuales queda en evidencia cómo agrede a Lucía Cassiau.

La mujer también lo había denunciado por violencia familiar contra sus hijos de 10 y 12 años. En la primera filmación se puede observar cómo el ex mediocampista le tiró el celular a Cassiau de un manotazo dentro de su casa. En la segunda grabación, que se ubicaría en el patio del hogar, ambos parecen estar teniendo una pelea; y luego de que ella le dice: “callate que está el nene”, él decide darle un pelotazo en la cara.

Néstor Ortigoza y Lucía Cassiau en Instagram.

Ortigoza, vocal y ex manager de San Lorenzo (el club le pidió la renuncia), y su ex mujer se denunciaron mutuamente en una causa que investiga la fiscal Lorena González, de la UFI N°3 de Género, descentralizada de Ezeiza.

No obstante, no se trata de la primera vez que el expelotero recibió una denunciado en la Justicia. En 2022 fue condenado a dos años y dos meses de prisión condicional por amenazas coactivas contra el ex empleado de San Lorenzo Mauricio Argañaraz.

Pero recién a partir de estas imágenes, desde San Lorenzo exigieron la renuncia del denunciado. "A raíz de los hechos de público conocimiento que lo vinculan con situaciones de violencia por razones de género, el bloque oficialista mayoritario de la Comisión Directiva de San Lorenzo decide exigirle al vocal titular Néstor Ezequiel Ortigoza que presente su renuncia al cargo, ya que su accionar no representa los valores por los que vela nuestra institución", expresa escrito.

Lo que se sabe de Lucía Cassiau

Cassiau, de 35 años, hasta donde se sabe sigue casada con Ortigoza, pero se habrían separado hace tiempo y es con quien conformó una familia. La rubia ha mantenido un perfil bastante bajo en las redes sociales, y tras las fuertes denuncias desatadas este año decidió cerrar sus cuentas para proteger su intimidad y la de sus niños.

Vive en una casa ubicada en el barrio cerrado de Canning, provincia de Buenos Aires, donde le encontraron armas de fuego y municiones meses atrás durante un allanamiento. También se hizo viral mucho antes unos videos que ella misma difundió, en los que se mostraba aprendiendo a disparar en un lugar reglamentado. Según dijo, se trataría de medidas de seguridad que ella ha tomado, lo que explica por qué su hija también ha recibido clases de artes marciales.

Los videos de Néstor Ortigoza agrediendo a Lucía Cassiau