¿Se expone en público? La denunciante de los rugbiers se presentará en la Legislatura este jueves

La mujer de 39 años que denunció a los rugbiers franceses por abuso sexual en Mendoza se presentará en la Legislatura para exponer sobre el caso ante la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes.

La reunión se llevará a cabo este jueves a partir de las 11, donde la propia denunciante solicitó asistir ante la comisión que preside José Luis Ramón, luego de que los acusados consiguieran regresar a su país y retomar sus actividades, pese a que continúan ligados a la causa.

Además, según confirmó su abogada, Natacha Romano, la presunta víctima pidió que se tomen las medidas necesarias para resguardar su imagen y su identidad, y agregó: "Ojalá las cumplan".

La Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, Peticiones y Poderes de la Legislatura provincial está compuesta de la siguiente manera: presidente, José Luis Ramón (Protectora); secretaria, Evelin Pérez (UCR); vocales, Cecilia Rodríguez (UCR), Julio Villafañe (FdT), Laura Chazarreta (FdT), Josefina Canale (PDP) y Emanuel Fugazzotto (PV).

Semanas atrás, en un intercambio de audios con un medio francés, la mujer había manifestado que "me siento abandonada por la Justicia mendocina", al tiempo que sostuvo que "me están tratando de delincuente cuando soy yo la víctima, cuando temo por mi vida porque no tengo gente que me respalde ni que me esté cuidando bajo ningún punto de vista".