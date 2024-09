Los macabros detalles de las amenazas para Ángel Di María en Rosario

“Si volvés, la próxima (cabeza) que recibas es la de Pía, tu hija. No vengas. Hacé caso, nosotros no tiramos papelitos, tiramos tiros y muertos. Ni (Maximiliano) Pullaro te zafa. Pullaro-Bullrich…Levanten el circo y vayansé HDP”, rezaba la amenaza que recibió un familiar de Ángel "Fideo" Di María en marzo pasado.

La terrible intimidación no se conoció en el momento y tampoco fue denunciada a la autoridades policiales. Fue el propio ídolo de la Selección argentina el encargado de contar el hecho cuatro meses después, a finales de julio, en una entrevista televisiva. El acto mafioso tuvo el efecto buscado: El futbolista y su familia decidieron no regresar a vivir a Rosario para jugar en Central.

"A veces todo parece muy lindo hasta que pasan cosas como las que me pasaron a mí y a mi familia. Y me siento mal por no poder cumplir ese sueño, era algo que deseaba mucho, pero las amenazas fueron más fuertes y mi decisión siempre es basada en la tranquilidad y felicidad de mi familia. Hay muchísimos que entendieron la decisión que tomé, que fue por mi familia, no solo mis hijas y mi mujer, sino también mis papás y mis hermanas, porque ellos viven ahí", se lamentó Di María al momento de explicar que no podía regresar a vivir al país en esas condiciones.

La temible advertencia. /Foto: X.

Este martes, Alejandro Nicolás “Rengo” Ficcadenti (30) y Sergio Gabriel “Bebe” Di Vanni (43), presunto jefe de la facción disidente de la barra brava de Newell’s y su hombre de confianza, volvieron a ser imputados por la Justicia y acusados de ser los responsables de las intimidaciones contra "El Fideo":. Ya tenían una imputación en su contra por realizar disparos al aire en la ciudad de Funes.

Los sospechosos son considerados coautores de amenazas coactivas calificadas por ser anónimas y por el propósito de obtener alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos. De acuerdo a la investigación, el primero fue quien encargó el trabajo y "Bebe" quien lo ejecutó.

Según detalló el fiscal que entiende en la causa, Pablo Socca, la cabeza del animal fue puesta en una caja plástica de color verde con la etiqueta de “inmobiliaria” en referencia al comercio de la hermana del futbolista, en el edificio de oficinas de Santa Fe al 1700.

De acuerdo a la hipótesis, "Rengo" tenía dos objetivos: por un lado, generar conmoción pública, amedrentar al futbolista y evitar que no regrese a jugar en Central. Por otro lado, ganar visibilidad, poder y así convertirse en el nuevo jefe de la barra de Newell´s.

"Se evidencia en la selección de la víctima, un jugador de fútbol de fama internacional como blanco del ataque y la mención en la nota al gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro. y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, como así también en los medios materiales empleados para la concreción del ilícito y el contexto de atentados -balaceras, homicidios- que sufría la ciudad de Rosario", explicó el fiscal Socca.

“Yo siempre cumplo lo que prometo. Gracias a mí no viene 'Fideo'”, fue el mensaje de whatsApp que Ficcadenti envió el 15 de julio pasado a uno de sus contactos y que fue encontrando a partir de las pericias.