Continúa el misterio del jubilado que fue a cazar y lleva 100 días desaparecido

Luego de 100 días de la desaparición de un jubilado de Entre Ríos, se realizó un careo entre los familiares de la víctima, Enrique Héctor Fabiani (74), y los sospechosos del caso.

El hombre fue visto por última vez el 5 de junio, en Villaguay, tras salir a cazar con sus amigos el día anterior y no regresar a su domicilio.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, su hija, Melisa Fabiani, comentó que al llegar al juzgado a declarar la situación se tornó vergonzosa, ya que “al careo íbamos tres personas: el amigo de mi papá, mi marido y yo. En un momento, el amigo de mi padre, Daniel, habla por el cartucho encontrado en los rastrillajes y miente al decir que no me mostró ningún cartucho. Quedamos helados, viste cuando no te sale una palabra”.

Además, señaló: “Me llamaron a mí para empezar el careo, y ese día fui con la foto del cartucho que se encuentra el 19 de junio. Es allí es cuando Daniel le muestra el cartucho y se lo compara con mi foto”.

Asimismo, la mujer agregó: “El 20 de junio, el amigo agarra los dos cartuchos con la mano, se los compara y me los muestra, pero en la declaración de él dice que nunca los manipuló”. “Mentía con una frialdad... obviamente no me miraba a los ojos”.

Al finalizar esta medida, la hija del jubilado mencionó: “Abrí la puerta y salí de ahí adentro rompiendo en llanto, porque no podía creer la crueldad de las personas”.

Averiguación paradero. /Foto: NA.

Luego explicó que esa misma noche se hizo la reconstrucción completa, en la que ella fue como testigo. La misma inició a las 19 horas y terminó a las 5.

Por otro lado, Melisa detalló: “Fue muy bueno cuando declararon los cuatro maquinistas, puesto que cuando declaraba uno los otros tres tenían custodia y estaban lejos, para no saber qué decían ni dónde posicionaban a mi papá”.

Al ser consultada sobre los días que han pasado desde la desaparición y sobre su esperanza de encontrarlo, Fabiani respondió: "Lo humano me decepcionó mucho y me sigue decepcionando. El sistema es un desastre.

“Ahora me estoy aferrando más a la fe", aseguró Melisa, quien lamentó que haya personas que tengan que seguir pasando por esto, porque el sistema es "deplorable”.