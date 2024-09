Los padres de Loan, contundentes: "Fernando Burlando nos defraudó"

Luego de tres meses de la desaparición de Loan Peña, los padres del menor dieron una entrevista televisiva. María, la madre del menor le respondió al exabogado de la familia, Fernando Burlando, a quién le acusó de "defraudarlos".

En relación a la tía del menor, Laudelina Peña, María dijo que "mentía" y que "no le importa su sobrino". Luego de que la periodista le preguntara si consideraba que Laudelina fue parte del entramado de complicidad que desapareció a Loan, la madre del menor respondió: "No te puedo decir que sí o que no, pero hay que dudar".

José Peña planteó en el cana LN+ que "no puede entender como desapareció Loan sin que se haya escuchado gritos, llantos y que nadie escuchara nada".

En relación al accionar de la jueza Cristina Pozzer Penzo, María expresó que "está haciendo un buen trabajo y que considera que "pronto tendrán noticias de Loan".

A tres meses de su desaparición hay ocho detenidos en el marco de la causa del Caso Loan. Sin embargo no se tiene información precisa del paradero del menor.