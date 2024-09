"Se dice que al doctor Guzmán lo ultimaron": el dolor de la madre de Nataniel a 19 meses de su desaparición

A 19 meses de la desaparición de Nataniel Guzmán, el abogado jujeño radicado en Mendoza desde hace 7 años, no hay novedades de su paradero y su madre, Silvia Saavedra, pasó de la preocupación en aumento a la desesperanza. La mujer estuvo en Mendoza, dejó un escrito en la Fiscalía y visitó la redacción de MDZ, donde contó su versión de los hechos.

Guzmán, de 38 años al momento de su desaparición, fue visto por última vez el 27 de enero del 2023 cuando tomó un colectivo en el centro de la Ciudad con destino a Las Heras. En esa jornada, había mantenido una comunicación telefónica con su expareja, con la cual se había peleado días antes, por lo que había decidido regresar de unas vacaciones en Mar de Ajó.

Al tiempo que continúa su búsqueda, sigue vigente una recompensa impuesta por el Ministerio de Seguridad para quien aporte datos certeros que permitan dar con el abogado. El monto es de 3.175.000 pesos.

Multifacético, Nataniel trabajaba en el Juzgado de Familia de Las Heras, hacía stand up y teatro, practicaba tiro, estudiaba filosofía y tocaba la guitarra, entre otras actividades. A continuación, se transcribe la entrevista a Silvia Saavedra, quien continúa buscando a su hijo e intentando cerrar la historia.

- ¿Qué pudo haber pasado con Nataniel?

Qué pudo haber pasado con él me lo tendría que decir hoy la Fiscalía de Mendoza, el doctor Gustavo Pirrello, porque se supone que son los que deben investigar. Yo como mamá puedo tener simplemente corazonadas de lo que pudo pasar. Suponiendo que Nataniel hubiera atentado contra sí mismo en un día de calor, en una zona agreste, de vegetación achaparrada, los buitres o los olores nauseabundos se sienten a la distancia, porque es campo traviesa cuando vos vas por la 52. Entonces yo lo descarté de lleno cuando me entero que el gato, la mascota que tenía en su casa, había quedado encerrado en el departamento como cuando él solía irse a trabajar y después volvía. El gato estuvo encerrado desde el viernes al mediodía hasta la madrugada del domingo previo a haber llorado, maullado, los vecinos le tiraban por una rendija de la puerta alimento y agua porque no sabían qué pasaba, hasta que él golpeteó una puerta del dormitorio de Nataniel y, como el gato era callejero, se escapó por ahí pobrecito. Vos imaginate que Nataniel se fue de vacaciones a Mar de Ajó, que es donde se pelea con la novia y se vuelve, y le dejó la llave a un amigo para que vaya todos los días a darle de comer y a jugar con el gato. Entonces, si él tenía prevista otra situación, o lo hace escapar o lo regala, pero no lo va a dejar encerrado sufriendo al gatito.

Nataniel desapareció el 27 de enero de 2023 / Archivo Télam

- Usted marca una situación concreta, que es una pelea con con su expareja, y Nataniel regresa antes de sus vacaciones. ¿Usted tiene algún tipo de sospecha para con la familia de la ex?

Para mí el núcleo primario de Nataniel en ese momento era justamente la ex, los padres, las amigas de la ex, que se debió investigar, pero no se hizo tal cosa. Él se vuelve el día 22 en un colectivo de línea y sigue con su actividad. Él hacía stand up, el miércoles tuvo su clase de teatro y el viernes a la noche llega ella con los padres porque se vuelven en un auto. Yo ahí me pregunto cómo los padres no sabrían de la pelea, o sea, cómo es la historia interna ahí. Y lo que menos me cierra es por qué esta chica que también trabaja en el juzgado de familia y los compañeros no sabían que eran pareja digamos, o sea, no estaba blanqueada en la totalidad, y ella llega el viernes a la noche y el sábado al mediodía va al edificio donde vive Nataniel en Belgrano, cerca de de OSDE, al lado. Y resulta que va en un estado como alterado, llorando, -pidiendo- que se fijaran si estaba Nataniel y la administradora la dejó pasar, claro. Entonces el tema es si ellos se pelearon y él no te contestó el teléfono, ¿por qué pensás que le pasó algo?

- ¿Usted tuvo algún tipo de contacto con ella?

La única vez que me contacté con ella fue cuando me entero en Bariloche, por mi nieta, que a su tío Nataniel lo estaban buscando por las redes sociales. Casi me infarto. Yo me enteré el primero de febrero. Yo pensé que era el primero de febrero. Cuando llego acá -a Mendoza- el día dos de febrero y me presento en la Fiscalía me entero que ella había hecho la denuncia el 30 de enero, del 2023. El tema es que cuando mi nieta me avisa yo inmediatamente llamo al celular, que ella me manda que estaba en Instagram, la llamé y bueno, ahí le dije 'qué es lo que está pasando' y ahí inmediatamente le dije había que pedir las cámaras, movilizar todo urgente, todo pensando que era el primero -el día de la desaparición-. Entonces, ella ahí hace una ampliación de la denuncia pidiendo cámaras, pero cuando el 30 hace la denuncia a la tarde no permite que la policía difunda las fotos, porque podía ser que el primero se presentara a trabajar. Y lo otro que me llama la atención, que lo digo porque ya lo puedo hacer público, ella el 30 a la mañana va al domicilio de mi hijo con un fiscal, con policías y con el chico que tenía la llave a abrir el departamento de Nataniel para ver dónde estaba o si encontraba algo ahí. Pero resulta que ella no presenta en el momento de hacer la denuncia ningún acta. ¿Quién dispuso que ingresen a la casa de alguien que por tres días no da señales de vida? Si vos sos abogada y trabajás en la Justicia te tenés que dar cuenta de los pasos que tenés que seguir.

- Y en esa jornada en la que ellos ingresan al departamento usted todavía no estaba enterada de la desaparición.

Exactamente. Cuando el fiscal dice que hay que seguir como un protocolo, es todo lo que no se ha hecho. Las cámaras de OSDE si las hubieran pedido el mismo 30 o 31 inmediatamente hubieran sabido que Nataniel pasó por esa vereda y le hubieran seguido el rastro.

Video: mirá la nota completa a Silvia Saavedra, la madre de Nataniel Guzmán

- Hay cámaras que sí tomaron a Nataniel, que se conocieron las imágenes, cuando él toma el colectivo que va con rumbo a Las Heras.

Exacto. Las cámaras que captan a Nataniel caminando por Belgrano y que baja -del colectivo- son las de EDEMSA, que me las manda un amigo de Nataniel. Yo se las doy al doctor Brennan -Pablo- y él inmediatamente se las manda a la Fiscalía. Recién ahí, después de 13 días, empiezan a seguirle el rastro por la calle que baja hasta 25 de mayo. Pero no porque la Fiscalía haya querido seguir los rastros, porque sobrevolaba el tema de la auto eliminación. Costó mucho que se saliera de esa hipótesis, porque vos tenés que abrir un abanico de hipótesis. Las mías no eran objetivas, ¿no? Cuando yo le decía algo el fiscal me decía 'son subjetivas', o sea, las corazonadas de una madre son subjetivas, pero las del fiscal son objetivas. Y son tan objetivas que hoy hace 19 meses que no sé nada de mi hijo.

- Cuando él se retira, de acuerdo a lo que pudieron saber ustedes, ¿Qué tenía encima? ¿Llevaba sus pertenencias?

Llevaba el celular. En la casa había dejado la billetera, las gotas de los ojos, que eso a mí también me llamó poderosamente la atención, porque él era operado de la vista. Es como yo, yo tengo que andar con mis lágrimas, pero él era operado de la vista y de un ojito no había quedado bien. De uno quedó el 100 por ciento y del otro el 4 más o menos, y él usaba gotas de los ojos y todo eso estaba en su morral de trabajo. Lo que sí, él practicaba tiro, que yo se lo dije al fiscal. Les dije que seguramente por prescripción médica, para agudizar la vista, como lo declaró alguien en la causa, que era para fijar la vista del ojo que había quedado mal.

- ¿Aparentemente había salido con el arma?

En realidad no se sabe, porque se encontró el estuche. Él era portador, estaba declarado, o sea, todo legal, y a mí eso también me extraña, que Nataniel, conociendo lo legal que era, él no cruzaba la calle si no era por la senda peatonal, y eso me lo corroboraron sus amigos y lo declararon, mucho menos va a salir con un arma como un cowboy. Él llevaba alguna mochilita atrás, por ahí para comprar algo, ha ido a ver a alguien, a veces yo también en mi cartera cargo la bolsa del mercado, el tema es que no se sabe a partir de que llego yo y bueno, empezamos a ver si gestionaron todos los oficios a donde se practica tiro por si la robaron. El tema es que cuando se hizo un allanamiento al domicilio estando yo presente el día 2 de febrero, que me permitieron estar ahí en la puerta, pude ver más o menos cómo buscaban, tiraban todo. El tema es que según el acta que hicieron faltaba una guitarra y las notebooks de Nataniel. Firmamos, quedó todo eso así y yo no podía ir de vuelta al departamento. Lo hice recién como a los 15 días, pedí autorización para ir a arreglar, porque habían tirado toda la ropa, estaba todo revuelto, y yo encuentro la guitarra y encuentro las notebooks. Entonces, yo no sé que ha pasado, cómo es, o qué pasó ese 30 a la mañana, quienes fueron. Quién dio la orden para que ingresen al departamento de alguien que lo estaban buscando, porque desde el 27 no contestaba el celular. Un celular que estuvo activo siete días, un celular donde el 30 saltan a la noche llamadas salientes, un celular de última generación que no se lo puede rastrear. Son todas preguntas que a mí me las debería dar el fiscal.

- La hipótesis de suicidio para usted está descartada.

Totalmente. Pero aparte hay otro tema, como me decía un señor oficial que ya no está más en la investigación. Me decía 'Silvia, nosotros a alguien que se suicida a lo sumo tardamos 10 o 15 días y lo encontramos. O sea, no podés llevar tres meses, sería la primera vez que hasta se auto entierra. Y por el otro lado, si te vas a suicidar y tenías activo el celular y con actividad en Instagram, inclusive lo dice en la primera recompensa de un millón, el Ministerio de Seguridad habla de que estuvo activo hasta el día 12 de febrero, no sé a qué hora. Una cámara de seguridad captó a Guzmán cuando subía a un colectivo con rumbo a Las Heras / Archivo

- Se habla de que él podría haberse trasladado hacia una zona a contratar un servicio sexual.

Qué puedo decir respecto de esa hipótesis, a mí no me pone mal, porque primero es un hombre de 38 años, y soltero, pero como mamá y conociéndolo, por eso te decía de las corazonadas, él el día 23 también fue para Las Heras y vuelve a su casa. Por eso saben más o menos dónde tomó el colectivo para volver el 23, que es en la zona de San Martín y Bailén, que yo anduve por esa zona caminando. Todo el mundo me decía que era muy peligroso, pero bueno, yo lo hice y ahí me entero de que hacen allanamientos y que lo único que encontraron fueron unas armas sin documentación y sin las tenencias respectivas de esta gente, que son de ahí de esa zona, de unos puestos. Y en uno de esos puestos había un prostíbulo. Yo no he ido hasta los puestos, pero sí charlando con la gente me decían que siempre veían en la zona caras nuevas, chicas nuevas, como que las van rotando, que eso es lisa y llanamente trata. Entonces, si mi hijo iba a eso, mi pregunta es por qué ninguna chica ha ido a declarar. O sea, si vos decís que iba a comprar y en uno de esos lugares había un prostíbulo, lo más lógico es que lleven a las chicas a declarar, pero no ha ido ninguna. Entonces, eso después se quedó sin efecto y, como dijo el fiscal, esa vía está agotada. Yo no sé si está agotada, porque Nataniel trabajaba en el Juzgado de Familia justamente de Las Heras, un lugar caliente. Y por los mensajes que yo he recibido y conociendo a Nataniel, la empatía y lo solidario, él en Jujuy tenía un grupo donde daban de comer a gente en situación de calle, entonces él siempre estaba pensando en cómo ayudar. Y me lo dicen por mensajes, inclusive algunas compañeras me dijeron que hay mucha gente que va y pregunta por el doctor Guzmán, como que lo extrañan por la manera de ser de él. Entonces, yo por ahí pienso que él quizás estaría ayudando o viendo algo, porque sino él no va a ir por si mismo a esos barrios, más sabiendo que es un polvorín, él no va a ir si alguien no lo espera o va sabiendo a dónde va. Eso es lo que hay que investigar. Entonces hay cosas que se podrían haber profundizado. Y lo voy a decir públicamente, la oficial que fue a los allanamientos manifiesta en el informe que le hace al fiscal que se le apersona un ser humano que le dice que en el barrio se comentaba que al doctor Guzmán lo habían ultimado. Utiliza esa palabra. Nos costó un Perú para que lleven a esa persona a la Fiscalía a declarar. Recién se pudo lograr algo al año, en el mes de mayo, y no ratificó esa versión, como que se había olvidado. Pero yo hoy debo decir que no confío, porque si vos sos oficial, lo correcto es que si el fiscal no está presente en el allanamiento, quizás la oficial lo que debió hacer ahí es invitar a la persona, subirla al móvil y llevarla a testificar, pero ahí, en ese momento. Lo hemos hablado en febrero con la ministra Rus en una reunión, donde estaba el doctor Brennan y volvimos a insistir, o sea, quién es esa persona. Hoy yo dudo que a la persona que llevaron sea esa misma persona, creo que lo hicieron para acallar o conformarnos. Y lo mismo pasa con la geolocalización fina. Me contacto con el ingeniero -Ariel- Garbaz y dije, bueno, acá se achica el radio de búsqueda, o sea, como que estaban buscando en una pieza de 5.000 metros a la redonda y esto achica a 100 metros. Es más, el ingeniero Garbaz testificó en el expediente de cómo tienen que hacer los pedidos, las notas, los metadatos a las empresas, o sea, les dio toda la información, eso está escrito y firmado por él. Y los papeles iban y venían. Hasta se equivocaban el nombre y el apellido de Nataniel: Nataniel Ricardo Gutiérrez. El ingeniero Garbaz dice que hay que hacer el peritaje en un sector determinado, la policía dice que no, que lo que ellos hicieron en este sector está bien, que el que está equivocado es Garbaz. El doctor Pablo Brennan, a quien agradezco de corazón, porque está al pie del cañón, pregunta por qué si se han hecho peritajes y no dan resultado no se hacen en la zona donde dijo Garbaz, pero la policía le contestó que no, porque Garbaz está equivocado.

- Silvia usted habla de corazonadas, según su sentimiento, ¿existe alguna posibilidad de que Nataniel esté con vida o usted simplemente está intentando cerrar la historia y dar con su cuerpo?

Yo ya estoy haciendo hace 19 meses un duelo sin cuerpo. Yo necesito como ser humano dar un cierre a esto. Que me digan lo que haya sido, pero necesito saber qué es lo que ha pasado. Los primeros meses lo pedía con vida, pero me fui apagando porque conociendo a Nataniel no nos haría sufrir a los amigos ni a mí de esta forma, a no ser que esté con amnesia o que le haya pasado algo grave. Pero no, yo creo que él, por la manera de ser de él, quizás intentó hacer algo. Vos imagínate que él tenía una despedida de soltero en Panquehua y pagó de antemano. El era muy controlado en sus gastos, no hubiera pagado si no iba a asistir a ese evento. Acá hay muchas cosas que están mal, que no se hicieron. Le mandé un mensaje a la ministra Rus por si tenían alguna novedad y me respondió que si la tuviesen ya me hubieran avisado, pero bueno, como nunca te dicen qué están haciendo, sino que soy yo la que cuando puedo aprovechar que los pasajes están económicos y caer un 27, puedo venir, y sino todo lo tengo que manejar vía redes sociales, sino la causa ya estaría cajoneada. Y lo peor de esto es que estoy hablando de un empleado judicial. ¿Qué queda para las otras familias? O sea, yo he buscado que me atiendan los vocales del Superior Tribunal, pero nunca me llamaron, no publicitan la recompensa. La recompensa no se la debe poner para tenerla cajoneada, se la debe visibilizar por los medios televisivos, una vez a la semana, estar activa todas las recompensas de los desaparecidos. Yo no sé qué pasa acá en Mendoza, pero siento que los chiquitos como Loan tienen mediatización, con las mujeres la violencia de género y el femicidio se activan inmediatamente, pero ¿y el hombre? ¿Por qué no se activa? En enero del 2023 hay tres desaparecidos y están en las mismas condiciones. El resumen que yo te doy es que necesito respuesta, yo necesito cerrar esto, no puedo andar mendigando justicia. Yo llegué hasta el Presidente de la Nación y tienen que elevar un informe. ¿Qué le van a decir? Entonces, eso es lo que yo les pido, desde el gobernador para abajo, que hagan algo con los desaparecidos de Mendoza, que hagan algo con mi hijo que es un empleado judicial, es un empleado del Estado que lleva 19 meses desaparecido.