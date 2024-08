Qué dijeron los hermanos de Loan sobre las transferencias millonarias que recibieron

Uno de los hermanos de Loan habló en las últimas horas sobre las polémicas transferencias millonarias y explicó que "la plata se usó para la causa" y que no tiene problema en que le revisen su billetera virtual ya que no tiene "nada para ocultar".

En las últimas horas se dio a conocer que dos hermanos del pequeño desaparecido en Corrientes tenían en su cuenta de Mercado Pago una suma de $48 millones.

En un comienzo, al ser consultados sobre estas extrañas transacciones, uno de ellos manifestó que las mismas están destinadas a la búsqueda del niño, así como también para la creación de "una fundación para ayudar a otras familias que estén pasando por una situación similar".

Loan, el pequeño desaparecido.

Ante la polémica generada, Mariano Peña dialogó en Hora de Cierre por Splendid AM990 y explicó: "La cifra que recibimos fue colaboración de la gente, que ayudó muchísimo, se usó para la causa de Loan".

En este marco, Mariano informó que este jueves declarará frente a la jueza Cristina Penzo y sostuvo: "Si me piden la billetera virtual, no hay problema que revisen, no tengo nada que ocultar".

Acerca de la investigación, manifestó tener una hipótesis sobre lo que le pasó a su hermano de 5 años y remarcó que "todo lo que quieran saber se los voy a decir".

"Confío en mi hermano y en mis padres, en mis tíos, ahora no", expresó y continuó: "No creo que le den la libertad a los detenidos".

Las mismas declaraciones en relación al dinero las ratificaron ante la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.

Los hermanos de Loan y los padres dieron testimonio de todo lo que sabían sobre la desaparición del menor de 5 años y este viernes seguirán los llamados a declarar.

En ese sentido, fueron citados el intendente de 9 de Julio, Hugo Ynsaurralde, quien habló de narcotráfico y de bandas peligrosas en Corrientes.

También prestará testimonio Juana Ofelia Acosta, directora de las Escuela 137 de 9 de Julio, en cuyo anexo está el jardín de infantes al que iba Loan.

Además, declarará Ana Isabel Benítez, hermana de Antonio Benítez, quien puede dar un panorama sobre el principal sospechoso en la desaparición del nene.