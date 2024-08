El ladrón millonario culpaba al jardinero por el robo que le hacía a su vecino

Los vecinos del country "Altos de la Ribera" en Santo Tomé, en la provincia de Santa Fe, quedaron atónitos al descubrir quién era el responsable de un "robo hormiga" del cual venían siendo víctimas hacía seis meses.

Hartos de que siempre detectaran que les sustraían dinero, y objetos de valor dentro de su vivienda, decidieron instalar una cámara de seguridad, y lo que descubrieron los sorprendió.

En un video que se viralizó en las últimas horas, puede observarse cómo un hombre ingresa, observa por la ventana que nadie lo haya visto y comienza a buscar qué llevarse del hogar. Los damnificados lograron identificar mediante las imágenes quién era el ladrón.

De acuerdo al relato del hijo de uno de los damnificados, primero empezaron a desaparecer cosas objetos insignificantes como las jaboneras de baño o el papel higiénico. Pero después notaron el faltante de dinero: " de a 10 mil o 20 mil pesos. Tenemos una distribuidora y no nos dábamos cuenta”, relató el joven en declaraciones a LT10.

Según explicó, al principio sospechaban del padre que tiene 85 años. "Le dábamos un celular y desaparecía, le dábamos vinos para obsequio y desaparecieron. Y cada vez seguía faltando más plata", relató.

Como la propiedad estaba en obra, las sospechas también recayeron en uno de los pintores. Por eso, la familia decidió colocar cámaras de vigilancia en la vivienda. "No queríamos hacer esa inversión, porque la casa no es nuestra, es alquilada. Pensábamos: ¿Quién nos va a robar si estamos viviendo en un country?", explicó.

Al día siguiente de la instalación de esas cámaras fue que descubrieron con sorpresa quien era el ladrón: un millonario empresario del sector de estética que es vecino de la familia damnificada.

Mirá el video de las cámaras de seguridad en la vivienda del country de Santo Tomé

"En realidad, es una situación que viene de hace bastante, un robo hormiga", comentó Nahuel, uno de los nietos del dueño de la distribuidora santafesina que está retirado.

El hombre filmado fue identificado como un millonario empresario que vive en el mismo barrio cerrado y en una de las casas detrás de la de su padre. Según estima la familia, en total se robó la suma de 20 millones de pesos, 15 mil dólares, anillos de oro, relojes y otros objetos de valor.

El ladrón millonario captado por las cámaras de seguridad fue detenido y se encuentra a disposición de la Justicia que avanzaría en la imputación en las próximas horas.

Quien quedaría en libertad en breve sería el jardinero de esta vivienda, a quien el vecino apuntó como responsable de los robos. "El jardinero decía que era inocente y que había visto a este propietario entrar a la casa de otro vecino amigo. Pero no le creyeron al hombre y terminó preso“, contó uno de los integrantes de la familia damnificada.

No quiere volver al country

Después de la detención de su vecino, acusado por el robo tras ser capturado por las cámara de seguridad, la víctima exclamó a sus hijos que no quiere volver a vivir en ese country.

Oscar Gómez, de 76 años, es dueño de una distribuidora y, tras el fallecimiento de su esposa, se mudó por consejo de sus hijos al barrio cerrado "Altos de la Ribera". Se trata de uno de los barrios privados ubicados a la vera de la autopista Brigadier General Estanislao López, en jurisdicción de Santo Tomé. Su familia buscaba un lugar seguro para él pero terminó siendo victima de un robo hormiga.

Uno de sus hijos, Luciano, contó a NA: "Él tiene su casa en la zona norte santafesina. Cuando enviudó, no queríamos que viviera solo en su domicilio y por eso alquilamos esa vivienda en el country. Queríamos que esté tranquilo y pasó esto".

También, agregó: "Se mudó hace unos cuatro meses aproximadamente. Un poco después sucedió el primer evento. Un día me avisó que no encontraba su teléfono celular y le dije que lo había perdido o te lo robaron y no te diste cuenta".

Por otro lado, contó que al padre le empezaron a faltar objetos en su casa como café, las alianzas matrimoniales, un reloj de oro, la copia de la llave de la camioneta e importantes sumas de dinero. Las cámaras de seguridad revelaron que el ladrón era el vecino millonario e Oscar Gómez. Foto: Captura de Video / NA

"Lo pudimos convencer de poner cámaras de vigilancia. Colocamos una en una pieza que se usa como depósito y otra que enfocaba a la cocina", reveló.

El martes pasado, se percataron que había movimientos en la casa cuando no estaba el jubilado "Cuando me preguntaron si conocía al tipo que aparecía. Lo reconocí de inmediato. Era el vecino que vivía atrás. Una cerca bajita divide nuestros patios. Lo había visto porque un domingo se asomó para pedirnos una pelota que supuestamente había caído de nuestro lado. Lo invitamos a pasar, pero ni nosotros ni él encontramos nada", contó.

Luego de que Luciano y su familia formularan la denuncia, el miércoles ocurrió la detención del ladrón millonario, a quien encontraron algunos de los elementos sustraídos en el domicilio del sospechoso.

A pesar de que quedó detenido, Oscar Gómez le dijo a su familia que no quiere saber nada con volver al country.