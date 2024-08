El motivo por el que 34 menores fueron detenidos en un shopping de Córdoba

La Policía de Córdoba detuvo a 34 menores que provocaron disturbios en el patio de comidas de un conocido shopping. Horas más tarde, la Justicia ordenó que fueran entregados a sus padres o adultos responsables.

El incidente tuvo lugar el domingo por la tarde en el Nuevocentro Shopping, situado en la avenida Duarte Quirós al 1400, en el barrio Alto Alberdi de Córdoba capital. La alerta a la Policía fue dada por el jefe de seguridad del shopping, debido al desorden que los adolescentes causaban dentro del establecimiento.

Los jóvenes, de entre 13 y 17 años, no solo generaron disturbios, sino que también insultaron a los clientes que paseaban por el lugar y escupieron hacia los pisos inferiores. Según el comisario Inspector Marcos Guevara, los menores no discutían entre sí, sino que molestaban a otras personas. “Los chicos no entraron todos juntos, sino que, aparentemente, se autoconvocaron a través de redes sociales para provocar estos disturbios. En definitiva, son niños”, señaló.

En cuanto a la parte judicial, todos los menores fueron identificados y trasladados a la comisaría, quedando a disposición del magistrado a cargo. Horas después, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) solicitó que los jóvenes fueran entregados a sus padres o adultos responsables.

Otros casos similares

Este incidente en Córdoba recuerda otros casos similares que se registraron en los últimos meses en distintos shoppings de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, donde grupos de jóvenes se convocan a través de redes sociales con el fin de realizar peleas dentro de los centros comerciales.

Estos episodios han generado preocupación entre las fuerzas de seguridad, ya que en uno de ellos, ocurrido en el shopping Tortuguitas Open Mall, varios adolescentes resultaron heridos con armas blancas.