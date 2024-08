"No está apto para estar externado", dijo el abogado de las víctimas del padre Grassi

Juan Pablo Gallego, el abogado de las víctimas del padre Julio César Grassi, señaló que quiere saber “cómo asume sus actos de pedofilia” el acusado. A la vez, indicó que “no está apto para ser externado”, en el marco de la audiencia que se lleva a cabo para determinar si se da lugar al pedido de libertad anticipada para el sacerdote.

“Se fijo una pericia psicológica que no aceptó”, expresó Gallego, quien añadió: “Queremos saber cómo el asume sus actos de pedofilia. No tenemos pericias psicológicas porque Grassi decidió no concurrir”.

Asimismo, el letrado expresó que “no está apto para estar externado y el informe carcelario no le da bien. La condena fue confirmada de manera categórica”.

El caso

El caso del padre Grassi se remonta a junio de 2009, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Morón lo condenó a 15 años de prisión por abuso sexual agravado, considerando su rol de sacerdote y su responsabilidad sobre los menores en la Fundación Felices los Niños.

Los abusos se produjeron en 1996 y afectaron a dos menores bajo su cuidado. La Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en 2017 y, desde entonces, Grassi se encuentra en el pabellón N° 6 de la Unidad Penitenciaria N° 41, destinado a presos con buena conducta.

De acuerdo con la condena original, el sacerdote debería permanecer en prisión hasta mayo de 2028. Sin embargo, ha solicitado una revisión para obtener una "liberación anticipada". Esta solicitud es evaluada este jueves por el Tribunal en lo Criminal N°1 de Morón. Además, en un hecho inusual, Grassi, quien se graduó de abogado mientras cumple con su condena, se representa a sí mismo en la audiencia, algo que no había ocurrido en procesos anteriores.