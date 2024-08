Se suspendió la audiencia donde se definía la libertad de Cacho Garay y seguirá con prisión domiciliaria

La audiencia que estaba prevista para este miércoles en el Polo Judicial Penal y en la que se definía si Cacho Garay era liberado, tal como solicitó su defensa, quedó suspendida, por lo que el humorista continuará con prisión domiciliaria en el caso en que está imputado por abuso sexual.

En la audiencia realizada el 19 de junio, el acusado había obtenido el beneficio de la prisión domiciliaria, previo pago de una fianza de 5 millones de pesos. Sin embargo, su abogado Juan Pablo Ildarraz había manifestado que no estaba conforme con la resolución y presentó una apelación con el objetivo de obtener la libertad para Garay, luego de conocerse los resultados de la pericia psicológica que se le realizó a la denunciante, su expareja Verónica Macías.

El humorista mendocino está acusado por abuso sexual, privación ilegitima de la libertad y amenazas con armas de fuego. Sin embargo, en declaraciones realizadas cuando se hizo efectiva la domiciliaria, Garay manifestó: "Soy totalmente inocente de todo lo que he escuchado que se me acusa".

Al mismo tiempo, habló de sus problemas de salud: "Se ha producido un deterioro propio de una situación como la que me ha tocado vivir y que hoy estoy viviendo. Me trae un poco de tranquilidad el hecho de no estar recluido".

Noticia en desarrollo...