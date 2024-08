Godoy Cruz vs. Riestra: todos en "alerta y precavidos" tras el tiroteo en el club

"En alerta y precavidos", fue la frase que usaron tanto desde la dirigencia de Godoy Cruz Antonio Tomba como desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza para el partido de este lunes por la tarde entre el Expreso y el Deportivo Riestra, luego del violento hecho del viernes cuando un grupo de encapuchados, aparentemente vinculados a la barra brava y al barrio La Gloria, entró a los tiros a la sede social y dejó el saldo de dos socios heridos de bala.

El tiroteo no fue un evento aislado, dado que los problemas en la hinchada de Godoy Cruz llevan más de un año, con incidentes lamentables tanto en los barrios como en la cancha. Sin embargo, aseguran que no había señales de alerta antes de lo sucedido el viernes y que a todos los "tomó por sorpresa". Por ese motivo, la dirigencia decidió de inmediato incrementar la seguridad en la sede social con seguridad privada permanente y sumó un efectivo policial exclusivamente para tal fin.

La cercanía del hecho con el partido de este lunes, desde las 18:45 ante Riestra, puso a todos los responsables de la seguridad en alerta. Saben en el club que no pueden volver a registrarse incidentes como sucedió contra Sarmiento y sobre todo ante San Lorenzo, lo que terminó con el encuentro suspendido. Y saben también en Seguridad que hay una exigencia grande de la sociedad por resolver estos problemas, que se vienen repitiendo en las barras de casi todos los clubes.

Fuentes de la dirigencia de Godoy Cruz afirman estar preocupados porque no tenían ningún indicio de que pudiera suceder lo del viernes, ya que muchas veces las internas se trasladan a las redes sociales y eso les permite prevenir o aumentar la atención en determinados momentos, pero en esta ocasión no sucedió. A pesar de ello, creen que no debería haber incidentes en la cancha esta tarde porque las medidas de seguridad, aplicadas a partir del encuentro contra River hace ya dos fechas, vienen dando buenos resultados.

"Confiamos en que el operativo, con las nuevas medidas y todos los anillos de seguridad, será suficiente para que no haya inconvenientes", aseguran. Además, el cruce se dio entre una facción de la barra con un grupo de hinchas que, según ellos mismos declararon, ya no van a la cancha producto de sus diferencias con el manejo de la hinchada.

"Por supuesto que nos preocupa porque estamos tratando de acercar al socio y a la familia nuevamente a la cancha, estamos por lanzar una campaña de socios que está directamente vinculado a ello, y es un tema que lógicamente genera miedo en la gente", añaden.

El ingreso al estadio es únicamente con DNI físico. Foto: Santiago Tagua, MDZ

El operativo

Desde el ministerio de Seguridad informaron que el operativo se mantendrá tal como estaba previsto pero que, lógicamente, aumentará la atención sobre lo que pueda suceder en la previa, en los alrededores, en los ingresos al estadio y también en el post partido.

"En alerta y precavidos", dijo a MDZ el subsecretario de Relaciones con la Comunidad del Ministerio de Seguridad, Hernán Amat. Sobre el operativo, aseguró que serán 300 efectivos policiales los que estarán afectados al partido y que se reforzará con mayor cantidad de Infantería.

En ese sentido, también confían en que la nueva disposición de ingreso a la cancha, exclusivamente con DNI físico, sumado a los anillos de control alejados del estadio (al menos cuatro requisas previas al ingreso), alcanzará para repeler a los barras que no tengan entradas o tengan alguna cuenta pendiente con la Justicia.

Al menos así funcionó ante River, partido en el cual la popular sur, donde habitualmente se coloca el grueso de la hinchada, lució despoblada. Y también ante Argentinos Juniors, donde hubo más gente que ante River pero igual en un número menor al que suele haber en partidos de Godoy Cruz. Operativo policial en el encuentro entre Godoy Cruz y River. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Un grupo de socios pide asamblea extraordinaria

Socios de Godoy Cruz agrupados en la organización Manicomio Bodeguero, que suele encargarse de coordinar no solo los recibimientos para el equipo en los partidos de fútbol sino también acciones solidarias o festivas, emitieron un comunicado en el que le exigen a la dirigencia un llamado a asamblea extraordinaria.

"Con el equipo nos encontrábamos junto a nuestras familias en la sede organizando los festejos para el Día de la Niñez, donde vivimos hechos lamentables que ya son de público conocimiento. Pregonamos la fiesta en la tribuna, los viajes, la previa, el color y la locura por el azul y blanco pero para Manicomio Bodeguero, nuestra gente no es negociable", aseguran.

En ese sentido, exigen a la dirigencia medidas urgentes porque el socio viene "atravesando situaciones de inseguridad extrema y no vemos acción alguna que prevenga dichos hechos".

Además, indican: "Conforme al estatuto, hacemos el pedido de asamblea extraordinaria y esperamos respuesta de forma urgente a lo solicitado". El comunicado de Manicomio Bodeguero.

Desde la dirigencia aseguran que en este momento "la prioridad máxima es estar cerca del socio, por supuesto que si piden algo lo escucharemos, por lo cual si llega la nota al club le daremos tratamiento".