Horas decisivas para los rugbiers franceses acusados de abuso sexual en Mendoza: la cronología del caso

Horas decisivas se avecinan en el caso que involucra a los dos rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza después de una semana de suma importancia para la causa luego de las declaraciones tanto de los acusados como de la denunciante. Además, este lunes se vence el plazo para dictaminar la prisión preventiva, por lo que se aguarda por conocer una resolución y hay entre expectativa e incertidumbre.

El pasado jueves, los jóvenes detenidos, Hugo Auradou y Oscar Jégou, declararon en el Polo Judicial, donde intentaron demostrar su inocencia. Después de la audiencia, su abogado, Rafael Cúneo Libarona, especuló con que la causa "pueda terminar en dos meses" y dijo que "se respira libertad". Además, remarcó que los deportistas "necesitan volver a trabajar y a representar a sus clubes y a su país”.

Como contrapartida, Natacha Romano, la defensora de la denunciante, la mujer de 39 años que declaró el último martes, manifestó que la presunta víctima sufrió ataques de pánico y que "teme por su vida", después de la audiencia en la que ratificó los hechos en el marco de la imputación de los acusados por "abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos personas".

Se conocieron los audios de la denunciante

Luego de la declaración de los rugbiers , el viernes se conocieron los mensajes de audio a través de WhatsApp que le envió la denunciante a su amiga respecto de la noche en que habrían ocurrido los abusos. Primero, la mujer le dice que “me fui con un rugbier de afuera, estoy en su hotel así que no cuentes conmigo, ¿si?”.

Varias horas más tarde, la presunta víctima le manifiesta a su amiga: “Loca, gracias por el aguante. Conocí a un rugbier francés, altísimo el chabón, re lindo, y llegué a mi casa a las 9. O sea, te debo la vida, me hiciste el aguante de dejarme acá en mi casa. Siempre la misma historia, una vez que salgo, aproveché”.

Sin embargo, un poco más tarde, cambió el tono al advertir marcas en su cuerpo y un malestar generalizado, por lo que tuvo que tomar un analgésico: "“Me cagó a palos, me agarró del cachete, me dejó machucones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguñones en la espalda, no sabés, tremendo. Son muy culiados boluda". Después, agrega: “Boluda, me hizo mierda el chabón. Tengo machucada la espalda, tengo machucada la mandíbula, tengo morado un ojo, todas las tetas. Machucones en el culo, me hicieron mierda”.

Natacha Romano, abogada de la denunciante de los rugbiers / Alf Ponce Mercado/MDZ

Un partido, una fiesta, un escándalo

Todo comenzó el 6 de julio, después de que Los Pumas recibieran a Francia en el estadio Malvinas Argentinas en el marco de un encuentro amistoso por una gira del equipo europeo por Sudamérica. Esa tarde, los galos se impusieron por 28 a 13 y nada hacía prever que se iba a producir un escándalo internacional en cuestión de horas. De hecho, la expectativa estaba puesta en la revancha que disputaría días después en Buenos Aires, previo paso de los europeo por Uruguay.

Sin embargo, por la noche, algunos de los jugadores visitantes aprovecharon para irse de fiesta, nada fuera de lo común para jóvenes que gozan de cierta fama, privilegios de la noche, como el acceso a las zonas VIP de los boliches, y bienestar económico. Que los deportistas salen a divertirse no es novedad, y que tienen derecho de hacerlo tampoco.

En horas de la madrugada, dos de los rugbiers se retiraron de Wabi acompañados por dos mujeres. Luego, las parejas se separaron para ir a dos habitaciones diferentes. Hasta allí, todo dentro del consentimiento de los involucrados. De estas cuatro personas, dos quedarán ajenas a cualquier tipo de conflicto, pero se sumará otro deportista a la habitación de la discordia.

Finalmente, el lunes se conoció la denuncia que retumbó en el Hotel Emperador de Buenos Aires, donde ya se encontraba el seleccionado francés: una mujer de 39 años había acusado ante la Justicia a Hugo Auradou y Oscar Jégou de haberla golpeado, mordido y abusado sexualmente, hecho que fue calificado como "una salvajada" por su abogada, Natacha Romano. Infografía MDZ

Detención, beneficios y declaraciones

Una vez detenidos Auradou y Jégou, Rafael Cúneo Libarona asumió la defensa de los rugbiers. Se trata del hermano del ministro de Justicia de la Nación, un hecho no menor, al menos para la querella, que ha remarcado esa condición en declaraciones ante la prensa. Además, el letrado contó sobre su pasado como rugbier en CUBA y manifestó que "conozco muy bien lo que pasa en las giras, lo bueno y lo malo".

El 11 de julio, después de quedar detenidos en Buenos Aires en el marco de una investigación que involucró hasta la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), los acusados fueron trasladados a Mendoza en el marco de un megaoperativo dispuesto por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia y con una custodia de motos de la Policía Federal Argentina (PFA). Una vez en territorio cuyano, quedaron alojados en el Estrada (Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) y después fueron imputados por abuso sexual agravado. Rafael Cúneo Libarona pedirá la libertad de los acusados / Alf Ponce Mercado/MDZ

Días después comenzó la primera ronda de declaraciones, que incluyó al chofer que trasladó a la denunciante desde el hotel hasta su casa y que manifestó no haber notado nada extraño; a la amiga de la presunta víctima, quien la acompañó al boliche, aunque estuvo poco tiempo junto a ella; y una médica forense, quien constató las marcas que presenta la mujer en su cuerpo.

En la semana siguiente, ya con Auradou y Jégou con prisión domiciliaria, dos de sus compañeros de selección brindaron su testimonio de manera virtual y con un traductor mediante. Estos deportistas manifestaron haber conocido a los acusados en la gira y que no habían escuchado nada raro desde las habitaciones contiguas al lugar de los hechos.

Respecto de la domiciliaria, beneficio que se otorgó a los imputados el 17 de julio y que cumplen en una dirección en la Ciudad de Mendoza, se desató una inesperada polémica cuando Cúneo Libarona filtro una foto abrazado a sus defendidos, quienes aparecen sonrientes, que fue tomada como una ofensa en el entorno de la denunciante.

Finalmente, en la última semana se concretaron las esperadas declaraciones de la presunta víctima y de los acusados, en las que quedaron relejadas las posturas antagónicas referidas al mismo hecho, tal como suele suceder en estos casos. Ahora, será la Justicia la que se expida sobre la situación de los rugbiers y determine los pasos a seguir.

¿Regresan a Francia? Se viene una jornada clave para los acusados

"Ellos son jugadores profesionales de rugby, necesitan volver a la competencia y trabajar, deben representar a sus clubes y a su país", manifestó Cúneo Libarona tras la audiencia en la que declaró la denunciante, donde también dijo que "se respira libertad". Sin embargo, al mencionar que todo podría resolverse en unos dos meses, todo indica que Auradou y Jégou continuarán ligados a la causa.

Por su parte, Natacha Romano reconoció que los jugadores podrían quedar libres, ya sea en el país o de regreso a Francia, aunque aseguró que el fiscal tiene pruebas contundentes para pedir la prisión preventiva.

En este contexto, la duda que surge es si seguirán detenidos en Mendoza o podrán regresar a su país y retomar su actividad hasta que comience el juicio oral. Por lo pronto, habrá que esperar hasta mañana lunes para conocer cual será la suerte de los imputados en el futuro cercano.