Caso Loan: la revelación de Bullrich sobre el peritaje a los celulares

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestó que "hay cosas borradas" de los teléfonos celulares peritados en el marco de la búsqueda del pequeño Loan Peña.

A tres semanas de la desaparición de Loan, este jueves se lleva a cabo la apertura de los 12 celulares de los detenidos y de otros sospechosos, como el de Laudelina Peña, la tía del menor. Las pericias se realizan en la División de Pericias Informáticas y Electrónicas ubicada en el barrio de Monserrat en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Bulrrich comentó que "se hace el análisis de la apertura de los teléfonos, se hace el análisis de las fotos, se hace el análisis de dónde impactaron los teléfonos y cuáles son los posibles caminos de cada una de las personas".

Luego, agregó que "estamos en toda una etapa pericial, pero la información ustedes saben que es de la Fiscalía, nosotros estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología que tiene la Argentina".

"Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones que me hizo Santiago Bellengeri (director de Ciberdelitos del Ministerio de Seguridad de la Nación) y me quería mostrar algunas imágenes que aun no las vamos a dar a conocer".

Finalmente, Bullrich brindó información sobre un hecho que complica la investigación: "Algunas de las cosas que se han borrado se pueden recuperar y otras no, lamentablemente. Hay cosas borradas. Evidentemente eso muestra que había intención de borrar material, pero aun estamos en la etapa del análisis".