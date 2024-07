Navidad trágica: se hará otra reconstrucción por el crimen de la diseñadora de Godoy Cruz

La última Navidad se vio interrumpida para una familia de Godoy Cruz cuando Mariana Domínguez, una joven diseñadora de 28 años, se desplomó en el patio de su casa al sufrir un impacto de bala y murió horas después en el hospital. La familia reclama que el caso está estancado, al tiempo que para este lunes se espera que se realice una reconstrucción del hecho por segunda vez. MDZ habló con Marcelo, el papá de la víctima, a casi ocho meses del crimen.

El hombre confirmó que mañana lunes a las 11 se llevará a cabo la medida que se había suspendido la semana anterior en el domicilio ubicado en Picheuta al 800, en Villa Hipódromo, Godoy Cruz, el lugar donde ocurrió el suceso.

"Por un lado estábamos un poco enojados, pero bueno, ya nos quedamos tranquilos. Llevamos siete meses insistiendo por una nueva reconstrucción y finalmente nos han escuchado", contó. Cabe destacar que el primer análisis sobre cómo pudo haber ocurrido el hecho se realizó el 29 de enero, pero la familia de la víctima solicitó que se repita al considerar que se cometieron muchos errores.

¿Quién mató a Mariana Domínguez?

Mariana tenía 28 años y estaba por recibirse de diseñadora, aunque ya trabajaba en el rubro y tenía varios clientes. "Lo único que hacía era estudiar y trabajar", dice su padre. También le gustaban las ferias de artesanías y de dibujo. Además, estaba de novia y se había comprometido. Sin embargo, su vida se apagó y sus proyectos quedaron truncos en la fatídica noche de Navidad, cuando se levantó de la mesa en el patio de su casa y fue alcanzada por una bala de origen desconocido.

En el Hospital Central, donde fue llevada por sus propios familiares, le diagnosticaron muerte cerebral y estuvo en terapia intensiva por varias horas, hasta que a las 13:54 se constató su deceso.

"Mariana fue una hija maravillosa, nunca nos dio un dolor de cabeza", cuenta Marcelo. "Le quitaron su proyecto de vida, fue un asesinato. La mataron en el patio de la casa festejando la Navidad. Mataron a una hermana, a una hija, a una sobrina. No tengo más para decir. Era un ser divino".

"Por la poca empatía a su semejantes una persona puede hacer un disparo en un lugar habitado, con mucha gente. Justo un 25 a la noche, cuando toda la gente está en el patio tomándose un tiempito para estar en familia, tomando una sidra, festejando como corresponde, ¿se puede ser tan hijo de puta de tirar un tiro al aire?"

Inés María Del Carmen Quispe y Marcelo Domínguez, los padres de la víctima en la redacción de MDZ / Santiago Tagua/MDZ.

Sobre quién piensa que pudo ser el asesino, Domínguez responde que "el que mató a mi hija vive en el barrio y está impune. Es alguien que ha estado en el patio o en la ventana de su casa, alguien retirado o 'un loco de la guerra'. Para mi ha sido un irresponsable que tiró en el festejo, ha sido un estúpido que tiró un tiro al aire haciéndose, no sé, no lo digo por no usar una mala palabra".

Luego, ante la consulta de si sospechan de alguien en particular, brindó la siguiente respuesta: "Nosotros somos gente de trabajo, no sabemos de gente que haga esas cosas".

La reconstrucción tendrá lugar este lunes

Con esta medida, aunque ya se había realizado antes, se busca determinar desde dónde provino la bala de la pistola 9 milímetros. También, a mediados de enero habían sido analizadas las armas reglamentarias de dos agentes de Policía de la Comisaría 27 de Godoy Cruz, pero los resultados de las pericias fueron negativos y ya no hay sospechosos en la mira.

En ese momento, la investigación determinó que el arma podría haber sido disparada desde una distancia no mayor a 300 o 400 metros. Sin embargo, ahora todo parece comenzar de nuevo.

El papá de Mariana comentó que "las expectativas son de que busquen otro perímetro, otro lugar, porque lo que ellos dieron como punto de referencia da a la comisaría 27. No digo que de la comisaría 27 haya salido el disparo, pero nosotros por lo que hemos estado mirando, tanto la mamá de los chicos como mi hijo, todos hemos tratado de buscar el momento justo de cómo estaba mi niña parada y no nos da por ningún lado lo que nos dijeron, porque ellos dan como el punto de la caída de la bala por una media sombra, pero a nosotros no nos convence, así que también eso le vamos a plantear a los peritos, que tienen que escuchar a la familia que estuvo ahí presente".

Impotencia, dolor y pedido de justicia

En la fase inicial, la investigación parecía avanzar favorablemente, sin embargo, a siete meses del hecho, la familia de Mariana plantea un escenario desalentador: "En concreto no hay absolutamente nada, ni un sospechoso ni nada. O sea, estamos en frente de la nada misma".

El papá de la joven agregó que "la investigación tiene un montón de falencias. Por ejemplo, después de dos meses vinieron a ver si estaban las cámaras, cuando las cámaras las tendrían que haber buscado en el momento. Acá las cosas se hicieron mal desde el principio".

Uno de los elementos clave con que cuenta Gustavo Pirrello, el fiscal que lleva la causa, es la bala que fue disparada y que impactó a la víctima, primero ocasionándole graves heridas y luego la muerte. Al respecto, Domínguez reclama que se analicen las cámaras de seguridad de la zona: "No digo que la cámara nos va a aportar mucho, pero por lo menos el sonido, porque la detonación de una nueva milímetros se escucha, y se escucha fuerte".

"Te ponés a pensar, por todos lados hay cámaras privadas y cámaras del municipio. Nosotros salíamos a poner carteles por todo lo que es Paso De Los Andes, llámese para pedir justicia o llámese por la recompensa que pusieron para el que diera datos certeros de quien había sido, y un individuo andaba despegando los carteles. Se lo hicimos saber al fiscal para que revisaran las cámaras y nunca pasó nada", concluyó.

¿Sabes qué es lo que siento yo?, que como fue una bala perdida no le prestan tanta atención. Yo me remito a lo concreto, a las cosas que suceden. La zona son dos o tres manzanas, no es tan difícil, si hicieran un verdadero operativo investigativo se darían cuenta y en algún lado lo encontrarían, pero no lo hacen", concluyó Marcelo.