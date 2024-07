Caso Loan: quién es la enfermera vinculada a María Victoria Caillava que ahora quedó en la mira de la Justicia

Alicia Axson, la enfermera que atendió a la acusada María Victoria Caillava la noche que desapareció Loan Peña (5) en Corrientes, negó este miércoles que haya desechado dos teléfonos para ocultar pruebas, y al mismo tiempo dijo que no tiene relación con la funcionaria municipal de 9 de Julio imputada y presa por el caso.

Axson sostuvo que los celulares hallados en la basura por la Gendarmería Nacional eran suyos: "Los tiré porque eran viejitos y estaban rotos". Más allá de esto, trascendió que para la Justicia quedó bajo sospecha.

"No tengo nada que ocultar, que los periten tranquilos. No los tiré para descartar pruebas. Me sorprende todo este operativo en la puerta de mi casa", aseguró la enfermera.

En declaraciones al canal Todo Noticias, la mujer confió que "uno de los teléfonos tenía la pantalla rota, toda astillada. Para que mis sobrinos no se corten, porque ellos usan mis celulares, los tiré a la basura. El otro ya no andaba casi. Los puse en una bolsa transparente", señaló.

Además, reiteró que no tiene "ninguna relación" con Caillava, quien está detenida por la desaparición de Loan, al igual que su esposo, Carlos Pérez.

Caillava y Pérez. /Foto: archivo.

"Estoy tranquila porque no tengo nada que ocultar. Todo lo que sabía lo dije ante la Justicia. No tengo vínculo con Caillava", agregó Axson.

La enfermera vive frente al cuartel de bomberos de 9 de Julio, donde anoche se llevó a cabo un operativo. En relación a los aparatos hallados, la atención de los pesquisas se mudó a una zona con basura luego de la denuncia de un vecino, quien había encontrado los artefactos descartados.