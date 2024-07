Desaparición de Loan: trasladaron al excomisario Maciel a otra cárcel tras denunciar amenazas

El excomisario Walter Maciel fue trasladado de penal tras denunciar amenazas en el penal de Salta por la desaparición de Loan. Fue su abogado, Miguel Ángel Pierri, quien confirmó que su cliente fue enviado a otra cárcel, pero no dio detalles del lugar.

"Nosotros pedimos una serie de medidas que son las que indicó el psiquiatra y el médico que entrevistaron a Maciel en su lugar de detención luego de la declaración. Lo encontraron con un cuadro de gran tensión. El pidió no volver al penal de Salta, por lo tanto, hubo un cambio de alojamiento dispuesto por la jueza con medidas de seguridad”, detalló Pierri.

Esta medida ocurrió después de que el viernes haya declarado durante más de siete horas frente a la jueza Cristina Pozzer Penzo en el Juzgado Federal de Goya.

En este sentido, Pierri dio algunos detalles sobre su indagatoria: "Para nosotros mintieron todos, sobre todo su círculo íntimo, hasta sus familiares. Maciel declaró durante 7 horas y 15 minutos, más una reunión previa de dos horas. Le dio el detalle pormenorizado a la jueza desde el primer momento en que tuvo contacto con las actuaciones”.

“Respondió más de 105 preguntas, dio citas que la jueza en este momento está evacuando, algunas fueron las diligencias de ayer. La jueza visitó a la abuela ayer para corroborar una serie de datos que tienen que ver con la declaración de Maciel", continuó.

A su vez, sobre su posible relación con Benítez, destacó: “No lo conocía. Maciel hace 4 meses que es comisario acá y, por lo tanto, hay zonas que ni conoce. Este paraje no lo conocía. No conocía de antes a las personas que estaban en el almuerzo salvo a la señora Victoria por tres actos protocolares a los que fue en su carácter de funcionario y que la acompañó a Pérez. Al resto no conocía a nadie, no tuvo relación".

Sobre el hallazgo del botín plantado, Pierri explicó qué dijo su defendido: "Maciel le advirtió al fiscal Castillo que Laudelina y Macarena mentían y le pidió la detención a las 48 horas de la desaparición de Loan, a partir del episodio de la zapatilla. Aclaró el episodio de la zapatilla, fue claro sobre quién sacó la zapatilla de la tierra. Dijo que fue la tía de Loan y lo que hizo Maciel fue entregársela al fiscal. La sorpresa es que Laudelina dijo que la zapatilla era de Loan aún envuelta en tierra e irreconocible".

"El único que buscaba la verdad era Maciel y lo pusieron preso. Y hoy la única que está investigando verdaderamente es la jueza y está siendo investigada. Es una de las peores investigaciones que he visto en mucho tiempo", manifestó.

A su vez, indicó que este lunes habrá una diligencia procesal por un llamado telefónico que recibió Maciel por parte del sargento Duarte, motivo por el cual va haber una sanción y se lo citará a declarar. “Hasta ahora se han corroborado dos declaraciones de Maciel muy contundentes. Yo creo que en las próximas horas se va a tener un resultado más cierto de lo que pasó y lo que puede estar pasando”, manifestó.

Por último, sobre la detención de su cliente, ratificó: "No cabe ninguna duda de que alguien quería que Maciel no esté en la investigación. Evidentemente molestaba a la investigación, no tengo ninguna duda. Había una visión de que Maciel era el problema de todos los males".