"Hoy debería estar muerto": se conocieron más detalles de la declaración del excomisario Maciel sobre el caso Loan

El excomisario Walter Maciel es uno de los imputados más controversiales del caso Loan Peña, sobre todo, porque era el encargado de brindar seguridad al pueblo de 9 de Julio. Tras la semana de indagatorias a todos los detenidos, se conocieron más detalles de su declaración, en la cual denunció haber sido torturado.

Maciel declaró durante más de cinco horas ante la jueza Cristina Pozzer Penzo respondió cerca de 50 preguntas. Como se había adelantado, el detenido apuntó contra Laudelina Peña y Antonio Benítez como responsables por la desaparición de Loan el último 13 de junio. El excomisario está imputado por sustracción, ocultamiento del menor y amenazas.

Según su declaración, Maciel manifestó que Laudelina le mintió “desde el día uno” y dijo que “me puso una excusa de la señal o el crédito”, al recordar que el nño se perdió cerca de la 14:30, pero él se enteró cerca de las 16 cuando fue avisado por María Victoria Caillava.

“Hasta el momento de mi detención no pudieron certificar el horario exacto en que desaparece. ¿Cómo es que hablan con todo el mundo, menos con la policía? Resulta que no tenían señal para hablar con la policía”, sostuvo Maciel.

Respecto de los padres de Loan, el excomisario destacó que la madre del pequeño estaba muy afectada y "no pudo evitar llorar al ser consultada sobre lo que había pasado. No así como el padre", sobre quien dijo que “le pregunto por qué no está buscando a su hijo, a lo que me dice: ‘Ya va a salir’”, e indicó que pudo haber estado bajo los efectos del alcohol.

Sobre la abuela de Loan, Maciel dijo que “Catalina dudaba hasta del padre. Ella confiaba en mí, solamente quería hablar conmigo”. Además, aseguró que había una versión acerca de un presunto romance entre la mamá de Loan y Benítez.

¿Fue torturado?

Una de las declaraciones que llamó la atención fue cuando Maciel sostuvo que fue torturado, al tiempo que reconoció que encontró el botín de Loan con la ayuda del policía retirado Francisco Méndez -también detenido-. Sobre ese punto volvió a poner el foco en Laudelina: "Demostró estar muy segura de que pertenecía a su sobrino". También agregó que Laudelina “llega de forma, no sé cómo describir, una persona mitómana, no tengo ningún tipo de dudas”. Luego, reconoció que “la causa me superó. Cuando me doy vuelta de nuevo el botín lo tenía Laudelina. Le ordené que lo deje”.

“Para el fiscal el comisario era encubridor, pero ahora peor, porque me dicen que soy coautor. Si no fuera por la contención que recibo hoy debería estar muerto”, dijo Maciel, y siguió: “Me rehúso y me niego a volver a un servicio penitenciario. Me torturaron 15 días”. Sin embargo, no dio más detalles sobre este punto.

El excomisario también respondió sobre los permisos para viajar que otorgó a Pérez y Caillava, a quienes manifestó que “hagan sus cosas porque hay una sola prioridad: encontrar al nene”.