Fernando Burlando confirmó cuándo presentará la denuncia contra la provincia de Corrientes por el caso Loan

El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, confirmó que el próximo lunes presentará la denuncia en Comodoro Py contra la provincia de Corrientes por la desaparición del pequeño el pasado 13 de junio.

"Esto no va a quedar así. El lunes estará la denuncia en Comodoro Py. Esta investigación la tiene que tener alguien con espalda, convicción y energía. Además, no debe tener compromisos con nadie", sostuvo el letrado.

De acuerdo con lo manifestado por el propio defensor, acusará a la provincia de Corrientes por el delito de encubrimiento agravado al sostener que en la causa están involucrados senadores, gobernadores y funcionarios policiales.

"Por lo menos es encubrimiento agravado, no es una pavada. ¿Dónde quieren que denuncie esto si no reacciona la Justicia? Cuando se habla de Valdés y de funcionarios, la Justicia no reacciona, ¿o no lo ven?", había manifestado Burlando.

A su vez, el defensor dijo que se manipularon pruebas y que muchos actores importantes en la causa están ligados al gobierno provincial. "¿Se puede ser tan porquería de manipular pruebas y hablar insensiblemente como la han hecho? Son miserables. Esto no debe quedar solo en un comentario, es digno de investigarse. Estamos diciendo que la persona que inventa que hubo un accidente fue acompañada por un senador", expresó.