"El terreno tiene dueño", dijo el abogado del hermano de Gil Pereg tras el intento de usurpación

Tras el intento de usurpación al terreno donde residía Gil Pereg, el doble homicida de su madre y su tía, fallecido el último 7 de julio, uno de sus hermanos inició acciones legales para recuperar el lugar. Al respecto, su abogado, Fernando Sevilla, dialogó con MDZ Radio y contó detalles sobre la propiedad que está registrada a nombre de Pyrhia Saroussy, una de las víctimas del denominado "hombre gato".

"El día viernes recibo la comunicación de que 15 familias de manera organizada estaban tratando de ubicarse y habían comenzado con una limpieza del terreno", dijo Sevilla. Luego, siguió: "Rápidamente la Policía, con buen tino de la ministra de Seguridad advirtiendo futuros problemas, ya que estos predios son tomados y son cuna de posibles delitos, realiza un operativo importante y se puede desalojar".

El abogado manifestó que "el dato de color es que estas personas se encontraban organizadas bajo abogados y gente de distintas agrupaciones que tenían información de que el terreno iba a quedar en manos del municipio o en manos del Estado. Nosotros hicimos las presentaciones correspondientes en la Fiscalía y estamos evaluando si iniciar acciones penales contra los intrusos identificados".

Imágenes de la toma del terreno

Respecto de los usurpadores, Sevilla confirmó que "se pudieron identificar alrededor de cinco personas, las cuales tenían antecedentes e incluso tenían propiedades a su nombre. Eso nos llamó bastante la atención al equipo abogados, porque tenían viviendas, propiedades, muebles y hasta motos".

Luego, el abogado destacó que "me llamó la atención el nivel de organización. Violentaron el ingreso, que está sellado. Me he encargado de enviar personal para poner candados y rejas y bueno, cada tanto violentaban, pero en este caso abrieron los portones y comenzaron con el ingreso de material. Llama la atención la estructura de estas personas, ya que ingresan con menores de edad y con materiales como para empezar a montar una estructura organizada".

Finalmente, el letrado aclaró que "lo importante acá es manifestar a la población que el terreno tiene dueño, que es propiedad privada y que ya estamos trabajando sobre una posible venta o alquiler del lugar. Que se queden tranquilos los herederos de este señor que vamos a hacer toda la la guarda posible del inmueble".