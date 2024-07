Rugbiers franceses: tras la explosión del caso y la imputación, así seguirá la causa

Los abogados involucrados en la causa de los rugbiers franceses acusados por abuso sexual en Mendoza, se preparan para un arduo trabajo. Luego de la explosión del caso, el traslado de los sospechosos a la provincia y la imputación, se viene la incorporación de pruebas y cada parte se jugará sus fichas.

Por el lado de la representación de la víctima (39), a cargo de los letrados Natacha Romero y Mauricio Cardello, sostienen que no solo se trató de una agresión sexual por parte de Hugo Auradou (21) y Oscar Jégou (20), sino que también hubo golpes que ocasionaron lesiones y hasta privación de la libertad en el hotel cinco estrellas en donde habrían ocurrido los hechos.

Hay imágenes fotográficas para constatar las heridas de esta mujer, además de la labor del Cuerpo Médico Forense, lógicamente, e incluso los informes de los profesionales de la salud sobre el estado de shock por el que atraviesa, que la llevó a permanecer un par de días internada y al consumo de calmantes que derivaron en una úlcera.

Entre los elementos que expondrán, hay una tomografía por un golpe en la cabeza y lesiones en la garganta por ahorcamiento. Acompañando a todo lo referido a la situación física de la denunciante, desde la querella en los próximos días acercarán testigos para que declaren en la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

Romano y Cardello en conferencia. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Mientras, la defensa, encabezada por el doctor Rafael Cúneo Libarona, ya dejó en claro sus objetivos: en primer lugar, evitar que sus clientes pasen a la cárcel-hoy están en el Estrada ( Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos) del Polo Judicial-y que les otorguen la prisión domiciliaria, debido a que la libertad fue rechazada inmediatamente.

Para el arresto en una casa ya tendrían algunas viviendas disponibles en Mendoza para ofrecer con sus propietarios como responsables, y el pedido fue cursado a la fiscalía, aún sin respuesta.

Cúneo Libarona en Mendoza. Foto: Rodrigo D'Angelo/MDZ.

Libarona, en una nota para un medio francés, sobre ese punto resaltó que “en Argentina pueden producirse represalias contra presuntos autores de agresiones sexuales, lo que podría llevar a venganzas en la población carcelaria. Por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para proteger la integridad física de ellos".

“Son dos chicos de 20 años, aún presuntos inocentes, que no hablan español, que no tienen antecedentes y que vinieron a Argentina a representar a su país. No tienen la intención ni la posibilidad de escapar", agregó.

En segundo orden, y a un mediano plazo, los defensores buscarán imponer su hipótesis del caso. Apuntan a que entre los involucrados hubo relaciones sexuales consentidas.

Para esta teoría harían hincapié en diferentes videos, tanto de las cámaras de seguridad del boliche donde estuvieron juntos Auradou con la víctima, como también las del hotel, más el aporte de otros testigos y la probable declaración de los imputados a la brevedad.

Respecto al presunto consentimiento, desde la querella responden: "Si hubo violencia y lesiones, no hubo consentimiento":

En cuanto a la tarea de la fiscalía, que a partir del viernes pasado cuando imputó tendrá diez hábiles para pedir la prisión preventiva de los rugbiers, se ordenarán pericias psiquiátricas y psicológicas para los tres y el secuestro de las cámaras ya mencionadas.

El caso

Los jóvenes franceses fueron acusados recientemente por abuso sexual agravado por el acceso carnal y por la participación de dos personas (con penas de 8 a 20 años), luego de ser denunciados por esta mujer mendocina de 39 años.

De acuerdo al relato de ella, conoció a Auradou el domingo pasado en la madrugada en una disco de Maipú y posteriormente se fueron al lugar en donde se hospedaba la Selección de Francia con motivo de su paso por la provincia por el partido ante Los Pumas.

En el alojamiento, según la víctima, el joven la tomó por la fuerza, la golpeó y la abusó en reiteradas oportunidades.

Minutos después irrumpió en la misma habitación en la que estaban Jégou, quien también la habría violado. Horas después, y con los sospechosos ya dormidos, ella se pudo retirar y pidió un Cabify para irse a su casa.

En la tarde del domingo se presentó a radicar la denuncia en sede judicial. Con su versión y las primeras pruebas, se pidió la captura de los franceses, detenidos el lunes en Buenos Aires, antes de partir a Uruguay para disputar otro encuentro.