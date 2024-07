La contundente advertencia de Cúneo Libarona ante el inminente paso de los rugbiers franceses a la cárcel

El reconocido abogado Rafael Cúneo Libarona está a cargo de la defensa de Hugo Auradou (21) y Oscar Jégou (20), los rugbiers franceses presos en Mendoza por abuso sexual.

Los acusados llegaron en calidad de detenidos el jueves por la noche a la provincia, fueron imputados y pasarán sus primeros días en esa condición en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), en el Polo Judicial.

Transcurrida esta primera etapa-que no debería superar una semana-, los jóvenes tendrían que ser alojados en la cárcel. Probablemente sea en el complejo San Felipe-allí suelen ir los sospechosos por delitos sexuales-, casi contiguo adonde están hoy.

Ante escenario Cúneo Libarona lanzó una advertencia, teniendo en cuenta algunas particularidades de sus clientes y para argumentar el pedido de prisión domiciliaria que ya realizó y que la fiscalía aún no respondió.

“En Argentina pueden producirse represalias contra presuntos autores de agresiones sexuales, lo que podría llevar a venganzas en la población carcelaria. Por lo tanto, se debe hacer todo lo posible para proteger la integridad física de ellos", sostuvo el letrado, hermano del ministro de Justicia de la Nación, en una entrevista con un medio de Francia.

Los acusados en la noche del jueves.

“Son dos chicos de 20 años, aún presuntos inocentes, que no hablan español, que no tienen antecedentes y que vinieron a Argentina a representar a su país. No tienen la intención ni la posibilidad de escapar. Además, hemos encontrado dos casas en Mendoza que podrían recibirlos temporalmente, mientras la investigación sigue entregando más información”, añadió el abogado.

“Estoy luchando por la detención domiciliaria", completó.

Los rugbiers fueron imputados este viernes por abuso sexual agravado por el acceso carnal y por la participación de dos personas, luego de ser denunciados por una mendocina de 39 años.

De acuerdo a esta mujer, conoció a Auradou el domingo en la madrugada en un boliche de Maipú y luego se fueron al hotel cinco estrellas en donde se hospedaba la Selección de Francia con motivo de su paso por la provincia por el partido ante Los Pumas.

En el hotel, según la víctima, el joven la tomó por la fuerza, la golpeó y la abusó en reiteradas oportunidades.

Minutos después irrumpió en el dormitorio Jégou, quien también habría violado a la mujer. Horas después, y con los sospechosos ya dormidos, ella se pudo retirar y pidió un Cabify para irse a su casa.

En la tarde del domingo se presentó a radicar la denuncia en la fiscalía. Con su relato y las primeras pruebas, se pidió la captura de los franceses, detenidos el lunes en Buenos Aires, antes de partir a Uruguay para disputar otro encuentro.