Tensión: intenso operativo policial tras la usurpación del predio donde vivía Gil Pereg

Horas de tensión se viven en el predio de la calle Roca de Guaymallén, donde antiguamente vivía el doble homicida Nicolás Gil Pereg. quien hace años asesinó a su madre y a su tía y las enterró en ese mismo predio. La noticia sobre la usurpación llega a pocos días de la muerte del hombre que había sido condenado a cadena perpetua.

Móviles policiales custodian la zona desde hace más de doce horas tras las denuncias repetidas de los vecinos quienes indicaron que hace tiempo se nota la usurpación del predio. En primer lugar hicieron sacar a los menores y quedaron solamente mujeres dentro del lugar. Dos de ellas fueron detenidas este viernes por la mañana.

"Nos acorralaron, yo estoy en situación de calle. No hay orden de desalojo, nosotros averiguamos y hace seis meses que estamos, nos dijeron que acá sí podíamos usurpar. Nosotros entramos acá porque estaba el portón abierto y porque no tenemos donde vivir", le dijo una mujer que usurpó el terreno hace meses a MDZ este viernes por la mañana.

"Adentro ya no queda nadie, vinieron con mala intención desde la Policía. Queremos un lugar para vivir. Desarrollo Humano de Guaymallén nos dijo que acá podíamos vivir, no nos queremos ir porque no tenemos otro lugar, pero la Policía ya nos sacó a todos. Las pertenencias quedaron adentro", agregó la mujer.

Desde el interior del predio aseguraron que hay familias que han usurpado el lugar y viven allí hace más de seis meses, sin embargo, las denuncias comenzaron a realizarse el pasado lunes cuando se confirmó la muerte del israelí ya que desde ese momento la situación comenzó a incrementarse aún más. Sin embargo, desde la Policía manifestaron que no es cierto que están allí hace meses y que la situación es de los últimos días.

Durante la noche hubo un intenso operativo con negociaciones para que los menores abandonaran el lugar, a su vez, otros hombres que durante el día salieron del predio, cuando volvieron no pudieron ingresar nuevamente.

FOTO: Andrea Ginestar/MDZ.

El doble homicida, apodado el "hombre gato", vivió en ese lugar hasta 2019 momento en el que fue detenido tras el crimen de Pyrhia Saroussy y Lily Pereg (su madre y su tía), quienes estaban llegaron desde Israel a Mendoza con motivos de un viaje por vacaciones.

Por el momento, según pudo saber MDZ, nadie puede salir ni entrar al predio y las autoridades esperan una orden de desalojo para intervenir.