El mendocino que creó Fútbol Libre declaró, dio más nombres y podría quedar en libertad

Este miércoles y tras meses de investigación, la Justicia Federal detuvo a un joven hacker mendocino de 23 años, creador de Megadeportes y de los distintos dominio que en los últimos años ha tenido la reconocida página Fútbol Libre. Alejandro Musso, fiscal de Cibercrimen de la Unidad Especializada en Investigación de Ciberdelitos, a cargo de la investigación y el operativo, habló con MDZ Radio 105.5 FM y contó los avances tras la detención del sujeto, quien ya reconoció los hechos e incluso "está colaborando" con la causa. Al no tener antecedentes, podría quedar en libertad mientras se desarrolla la investigación.

Musso explicó que al mendocino "se lo detiene por una violación a la propiedad intelectual. Se busca custodiar la obra del autor y a los dueños de esa obra con esa ley. Aunque no es algo que pase muy seguido, es un delito que afecta la economía de las empresas y la posibilidad de que estas generen puestos de trabajo legítimos y de calidad, que es lo más grave. Es un delito que prevé hasta 6 años de prisión, no es una pavada, es algo serio".

Sobre si el lucro es o no excluyente para este tipo de causas, el fiscal federal explicó que "no es necesario que quien comete el delito quiera sacar rédito económico de lo que hace para que se constituya el delito. Ahora, si había ambición monetaria y el objetivo era lucrar, eso le sumará a la responsabilidad penal. Por eso los delitos tienen una pena que se mueve entre un mínimo y un máximo".

También agregó que este joven "si bien monetizaba y ganaba dinero, no lo hacía en forma importante. Según él, lo hacía de hobbies y porque se dedica a la informática. Nos dijo en su declaración que es su pasión y lo hacía como un desafío personal. Él, con su visión del mundo, entiende que era necesario que la gente tome la señal gratuita porque le parece que está bien. El creador de esto (por Fútbol Libre) es solo él. No necesita mucha infraestructura para hacerlo; pero sí mucho conocimiento informático".

El fiscal puntualizó que incluyen a Fútbol Libre "se han bloqueado 55 páginas. Por lo cual hay muchos operadores similares a la persona detenida en Godoy Cruz. A lo largo y ancho del país hay más gente que está identificada y que está detrás de este tipo de actividades ilícitas. Esta persona (el mendocino Bpor Fútbol Libre) colaboró dando datos muy puntuales así que pronto tendremos otras novedades".

Sobre la colaboración del creador de Fútbol Libre en la causa, Musso valoró que "el comportamiento del imputado frente al proceso es determinante para saber cuánta pena va a recibir, o cual es la solución final al proceso. Incluso, no es este el caso, hasta podría recibir una suspensión de juicio a prueba. Por la afectación patrimonial que hay en este caso esto no va a ocurrir, pero su comportamiento le juega a favor. Se le hizo saber tanto al defensor y al imputado que era importante que colaborara con la causa, y se llegó a un acuerdo con el defensor para que diera datos".

"Si la pena lo admite, puede quedar en libertad hasta que haya sentencia. Eso seguro ocurra en estos días porque no tiene antecedentes", agregó Musso.

"El joven detenido es creador de Megadeportes, que estaba vinculado a Fútbol Libre. Fútbol Libre es una pseudo marca que se generó hace muchos años y que fue mutando en varios dominios con nombres parecidos. Hay más gente que colabora con estos sitios y que se sumarán pronto a la investigación", aclaró el fiscal federal.

El fiscal reveló un impactante dato sobre el inicio de la investigación: "Esta causa se inicia por una visualización de un partido con derechos exclusivos que superó las 4.000.000 de visualizaciones, por lo cual podrán darse cuenta el impacto que esto genera. Multipliquen un abono del Pack Fútbol o de una plataforma de streaming por 4.000.000 y van a ver de cuánto dinero patrimonial hay en juego. Pero el tema no es que si esto no es redituable para una empresa privada y no gana plata, lo que va a hacer es producir menos empleo".

"Entiendo la pasión deportiva, que hay cosas que las queremos ver todos, pero hay cosas que están bien y cosas que están mal: esto es un delito y está mal", cerró.

Sobre la publicidad en este tipo de sitios de páginas ilegales de apuestas deportivas, Musso advirtió que ese escenario "es el combo letal. Porque transmiten de forma ilegal partidos que tienen derechos de empresas y porque ponen publicidad de casas de apuestas ilegales. Es un combo que va de la mano. Hace días hicimos el primer bloqueo masivo de páginas de casino y apuestas deportivas ilegales. Es un monstruo que tiene muchas cabezas, se corta una y aparece otra".