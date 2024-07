"Fue consentido": la defensa de Cúneo Libarona, el abogado de los franceses acusados de abuso sexual

Rafael Cúneo Libarona, asumió la defensa de los rugbiers franceses Oscar Jegou y Hugo Auradou, quienes están acusados por abuso sexual en Mendoza. El letrado manifestó ante la prensa que el hecho "fue consentido", ya que "ella no fue trasladada a la fuerza" hasta el hotel.

El hermano del ministro de Justicia dijo que "confío en ellos y les creo, soy exjugador de rugby y conozco muy bien lo que pasa en las giras, lo bueno y lo malo". Cabe recordar que el abogado formó parte del equipo CUBA.

El letrado explicó que "la historia comienza mucho antes" y dijo que "es un delito intramuros" y que "no hay testigos". Luego, manifestó que "se conocen en un boliche, empiezan a tomar algo, bailan, empatizan y la invitan a ir a un baño del boliche en tres oportunidades. Ella se niega, pero minutos después va a la habitación". Además, se refirió a la presunta víctima de abuso sexual como "denunciante" y "mujer de 40 años", al tiempo que aclaró que "no vamos a estigmatizar a la acusadora, porque está sufriendo".

Una vez en el hotel, Cúneo Libarona comentó que "el jugador francés se olvida el QR o las llaves de la habitación, por lo que baja y ella se queda esperándolo, otro indicio de que la relación fue consentida".

"Según la denunciante el otro jugador aparece 20 minutos después, se sorprende de la situación y ahí aparece el nudo de la situación judicial", siguió el abogado, y agregó que la mujer "no hace la denuncia inmediatamente, se va a su casa a dormir".

Otro de los detalles que generó más repudio y que se deprende del relato de la abogada de la presunta víctima, Natacha Romano, es que la mujer había sido orinada por uno de los deportistas. Al respecto, Cúneo Libarona desacreditó esa versión: "Ella dijo advertí que se orinó y me fui. No la orinó, sino que se quedó dormido y se orinó".

Por otra parte, el letrado indicó que solicitó pericias e inspecciones tanto oculares como auditivas y explicó que los acusados "no se van a escapar", ya que "no tienen dinero, no hablan castellano y entregamos sus pasaportes". Finalmente, confirmó que no van a declarar en la jornada de mañana viernes.