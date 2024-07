"Fue una salvajada": los gravísimos detalles sobre el abuso de los rugbiers franceses en Mendoza

Natacha Romano, la abogada de la joven que denunció a los rugbiers franceses por abuso sexual en Mendoza, habló con MDZ Radio y contó gravísimos y escabrosos detalles de lo sucedido a la víctima en un hotel céntrico.

"Esto comenzó en un local bailable de acá de Mendoza, se trasladaron al hotel en la madrugada del domingo y, sin mediar palabra, comienza la agresión física, en principio con la persona identificada como O. J. Ahí se produce el primer abuso. Después, a la media hora o cuarenta minutos, se incorpora una segunda persona, sin conocimiento de la víctima, y comienza el ataque sexual por los dos en simultáneo", contó la abogada.

Romano, manifestó que el hecho "es brutal, es salvaje. La incorporación de esta segunda persona es fatal, ella -la víctima- entra en shock, ya había sufrido el primer abuso por el primer sujeto y el segundo actúa de la misma manera. Evidentemente es el modus operandi de ellos, porque han actuado con muchísima similitud. En la causa está así declarado de forma espontánea. Hay que tener en cuenta que la mujer habló a las pocas horas de este suceso y el cuerpo médico forense también constató todas estas lesiones inmediatamente".

Los rugbiers detenidos.

También, la letrada valoró que "se actuó demasiado rápido. Entiendo que con las herramientas que tuvo el fiscal ordenó la captura, pero la verdad es que la víctima se puso a disposición con su cuerpo y sus declaraciones de forma inmediata".

Sobre si habían tomado algo en el boliche, Romano sostuvo que "el objeto de esta situación es el actuar de estos denunciados, más allá del estado de uno o del otro, que se confirmará de los exámenes toxicológicos. Pero acá se trata de la salvajada que hicieron en el hotel, no tanto en el local bailable".

"Las situaciones de que la golpearon y la ahorcaron están corroboradas por el Cuerpo Médico Forense. Esto fue un ataque primero con una una trompada, con un puño en un ojo, después en la cabeza, ahí siguen con un ahorcamiento y se produce un desvanecimiento y la vulnerabilidad total de esta persona. Cuando ingresa el segundo sujeto a la habitación la arrastran por el piso de los pelos y empiezan a surgir todos los hematomas que tiene en todas las piernas. Eso te habla de que ha sido salvaje, porque fue arrastrada por toda la habitación esta mujer", sentenció Romano. Incluso, agregó que fue "a punto tal la salvajada que ha ocurrido que también la orinaron. Ha sido muy denigrante lo que ha sucedido el domingo en la madruga".

Por otra parte, la abogada afirmó que la joven pidió ayuda "por lo menos cinco veces" y que "intentó huir a los gritos", al tiempo que agregó que "yo no te voy a poder responder por el hotel, si no toma medidas, si no escuchan o si hacen caso omiso, pero ella cinco veces pidió ayuda a gritos".

Respecto de los acusados, la defensora dijo que "estamos a la expectativa de que a partir de mañana -jueves- podamos contar con una con alguna declaración. Ellos están aprendidos por ahora, no están detenidos. En cuanto lleguen a Mendoza van a tener el carácter de detenidos. Estamos apuntando a esta imputación y que el fiscal pueda ordenar la prisión preventiva para que no queden en libertad después de la imputación".

Finalmente, Romano aclaró que "si este sujeto -O. J.- no se hubiese dormido, esta mujer jamás podría haber salido de esa habitación. Y es por eso que hay que perseguir también el delito de privación de la libertad, porque la hubo. Estas personas después de haber hecho esta salvajada la podrían haber dejado ir, pero no había forma.