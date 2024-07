Mirando a la Selección en familia: así fueron las últimas horas del cocinero hallado muerto en Maipú

La localidad de Luzuriaga, en Maipú, se vio sacudida por la trágica muerte de Pablo Ezequiel Troncoso, un cocinero de 32 años y padre de tres chicos. El último miércoles en la madrugada, la víctima fue hallada sin vida en una acequia en inmediaciones del Parque Canota. Su bicicleta, tirada a pocos metros, sugiere un posible accidente, aunque la Justicia no descarta otras hipótesis.

Las últimas horas de este muchacho fueron aparentemente normales. Según relató su hermana Estefanía a MDZ, el martes por la noche había estado viendo el partido de la Selección argentina ante Chile por la Copa América en casa de su padre, en Gutiérrez, acompañado por su hermana y su cuñado. Disfrutaron juntos del encuentro futbolístico, cenaron, y al finalizar la reunión, el chef-trabajaba en un hotel cinco estrellas- decidió regresar a su hogar en Godoy Cruz en bicicleta, un viaje que lamentablemente nunca completó.

El hombre fallecido. Foto: María Paz Gálvez/Facebook.

Estefanía contó que la preocupación comenzó cuando Pablo no llegó a su vivienda. "Nos dijo que no tardaría mucho, pero las horas pasaron y alrededor de la 1:45 recibimos la noticia de lo sucedido", contó conmocionada. Al no llevar consigo su billetera ni documentos, las autoridades tomaron sus huellas dactilares para identificarlo y notificar a la familia.

“Fue tremendo. La Policía avisó del hecho y rápidamente fueron al lugar junto a mi otra hermana para reconocerlo. Es un dolor muy grande”, señaló Estefanía, afligida.

Con los días transcurridos, el fiscal Gustavo Pirrello, a cargo del caso, explicó que aunque las pruebas iniciales sugieren una caída accidental de la bicicleta, con escoriaciones en la rodilla y en la frente del joven, no se descarta la posibilidad de que un auto esté involucrado o que Troncoso haya sido atacado por alguien.

"El cadáver presentaba lesiones que coinciden con una caída, y el análisis de los peritos-en la autopsia- arrojó restos de agua en los pulmones y la tráquea, indicando que se ahogó al quedar inconsciente en la acequia. Esto no es definitivo, ya que se aguarda por la incorporación de la ampliación de la necropsia y otras pruebas que se encuentran pendientes de producción, como las cámaras de seguridad de la zona", detalló Pirrello.

Pablo junto a su madre. Foto: María Paz Gálvez/Facebook.

La familia de Pablo, sin embargo, tiene sus dudas, y Estefanía expresó su escepticismo respecto a la teoría del accidente. "Cuando fuimos a reconocer el cuerpo, nos dimos cuenta de que no había suficiente agua en la acequia como para que se ahogara. Creemos que pudo haber algo más detrás de su muerte”, señaló. Todos esperan que las cámaras proporcionen más claridad sobre lo ocurrido.

La información policial indicó que un conductor alertó al 911 al ver a un hombre en el interior de una acequia. Los efectivos que llegaron al lugar encontraron al cocinero con la cabeza sumergida en el agua, mientras que el resto de su cuerpo estaba en una zona más elevada y seca. Los bomberos retiraron a la víctima y el Servicio de Emergencias Coordinadas confirmó su deceso. El chef que perdió la vida. Foto: María Paz Gálvez/Facebook.

A pesar del dolor y la incertidumbre, la familiares de Pablo mantienen una actitud tranquila y paciente. Confían en que las investigaciones en curso y las grabaciones puedan esclarecer las circunstancias de su fallecimiento. "No queremos creer que fue un tercero quien lo atropelló, lo abandonó y dejó morir. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz y se hará justicia", concluyó Estefanía.