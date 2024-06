¿Cambio de cárcel? Cómo es la situación de Mangeri, el asesino de Ángeles Rawson

La abogada Patricia Croitoru, defensora del portero Jorge Mangeri, quien fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, negó este martes que su cliente haya pedido el cambio de cárcel por algún conflicto con otros reclusos, de acuerdo con un trascendido, y aseguró que la solicitud es "por un acercamiento familiar".

Mangeri fue trasladado al pabellón de ofensores sexuales del penal federal de Rawson, en Chubut, tras más de diez años de encierro en Ezeiza. Y ahora el objetivo de Croitoru es que vuelva al penal anterior para estar cerca de su esposa y de sus allegados.

"Si bien hay sectores donde se encuentran alojados, Jorge no tuvo problemas en Rawson. Está en una parte de la cárcel para los que cometen esos delitos", precisó la letrada.

"Las personas privadas de su libertad son personas sujetas a derecho. Estar privado de tu libertad no te quita el resto de tus derechos. Él no tuvo conflicto con el resto de los internos", remarcó. Y agregó que "la cantidad de años que le quedan dependen de varios factores, de los informes, de la conducta. No se puede establecer a priori".

El exencargado del edificio de la calle Ravignani 2360 cumple una condena a prisión perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson, ocurrido en junio de 2013 en el barrio porteño de Palermo.