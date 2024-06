Video: la cobarde agresión con golpes de puño y patadas a un árbitro en una liga de Salta

La violencia en el fútbol se hizo presente una vez más y esta vez las barras no tuvieron nada que ver. Fueron los jugadores de un equipo los que agredieron al árbitro del encuentro en un partido disputado por una liga zonal de la provincia de Salta.

El episodio se produjo en una cancha auxiliar del club Pellegrini, en el marco de un torneo barrial de la Liga de la Zona Oeste en Salta, donde el juez del encuentro fue cobardemente agredido por un futbolista del equipo de Villa Chartas.

La víctima, Alejandro Coria, denunció que el futbolista Ismael Beche arremetió contra él con golpes de puño y una patada: "Al finalizar el partido, aduciendo de que se jugó un tiempo menor a lo estipulado, el jugador Beche Ismael se acercó a pedir los minutos que se jugaron", comenzó diciendo el árbitro.

"En ese momento", continuó, "no tenía reloj porque dirigí con el celular, utilizando el cronómetro, le mostré que se cumplió bien el tiempo de juego, me hizo un seña como diciéndome 'andate a la m...' y llegó el padre para solicitar la planilla y me agarró de la camiseta".

Después, concluyó Coria, "regresó el jugador Beche Ismael y me propino una piña en la cara. Luego, el hermano, a quien lo denuncio, llegó por atrás y me pegó otra piña en la cara que me tiró al piso. Y cuando estaba en el piso el señor Beche Ismael me impactó con una patada entre la mejilla y la mandíbula".

Video: la agresión al árbitro Alejandro Coria