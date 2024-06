"Loan fue atropellado y enterrado": la cronología del caso que dio un giro tan inesperado como dramático

El caso Loan acapara la atención de todo el país desde hace 17 días y plantea nuevos interrogantes tras el giro inesperado luego de la declaración de Laudelina Peña, la tía del menor que manifestó que el pequeño fue atropellado y su cuerpo enterrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava después del almuerzo y la caminata hacia el naranjal en la ciudad e 9 de Julio, en Corrientes. En MDZ repasamos la cronología de un episodio confuso y cambiante que parece acercarse hacia el peor final.

De acuerdo con los dichos de Laudelina, que deberá ratificarlos ante la Justicia Federal, el matrimonio se trasladaba en su camioneta cuando “siente el impacto contra algo, que era el niño”. Luego, la tía de Loan dijo que Pérez y Caillava “estaban muy nerviosos” y que la amenazaron para que no diga nada.

De este modo, la investigación pasó de la hipótesis de que el niño se había perdido en el campo y la acusación por abandono de persona contra los primeros detenidos a una supuesta captación del menor con nuevos imputados. Ahora, se contempla la posibilidad de un accidente con ocultamiento del cuerpo y encubrimiento de terceros. En el medio, hubo allanamientos en otras provincias, operativos internacionales y hasta una investigación para determinar si una hija del matrimonio acusado era en realidad Sofía Herrera. Y si bien se habla de que el nuevo testimonio podría ser contundente, ante tantas idas y venidas está claro que todo puede suceder.

Laudelina Peña manifestó que Loan fue atropellado accidentalmente y enterrado / NA

El almuerzo, el naranjal y la desaparición de Loan

El paraje El Algarrobal en la localidad de 9 de Julio ya no es el mismo desde aquel 13 de junio. Cualquier ruido en una tarde normal se escucharía a lo lejos en el campo, pero ahora el despliegue de policías, de investigadores y de perros especializados es moneda corriente.

Loan había llegado de sorpresa a la casa de su abuela Catalina, montado a caballo junto con su padre, José Peña. El menor no había tenido clases y el mayor no tuvo que trabajar. Ambos gozaban del día libre por la festividad de San Antonio de Padua. Así, se presentaron en el lugar el hijo y el nieto de la dueña de casa, en apariencia sus más cercanos, pero en realidad, curiosamente, los únicos que no estaban invitados ese mediodía.

Allí se encontraron con Laudelina, la hermana de José; su esposo, Antonio Benítez; Daniel "fierrito" Ramírez y Mónica Millapi, una pareja amiga de Catalina; y Carlos Pérez y María Victoria Caillava, otro matrimonio conocido de la abuela compuesto por un excapitán de navío de la Armada Argentina y una funcionaria municipal.

Luego del almuerzo, que trascurrió en paz, Benítez, Ramírez y Millapi salieron a caminar junto con seis niños, entre ellos Loan, y de acuerdo con los primeros testimonios llegaron hasta un naranjal alejado varios metros de la vivienda. Sin embargo, al regresar, había cinco menores y los adultos comenzaron a dar respuestas distintas e inconsistentes ante la pregunta evidente: ¿Dónde está Loan?

Infografía MDZ

Se activan las alertas y se ofrece una recompensa millonaria

El día posterior a la desaparición de Loan se activaron los mecanismos de búsqueda nacional e internacional. Primero, se impulsó el Alerta Sofía, un sistema de emergencia del Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que sus vidas corren un “Alto Riesgo Inminente”. Así, la imagen del menor e información sobre sus características comenzaron a circular por las redes sociales y en los medios de comunicación.

Además, también se puso en marcha una alerta amarilla de Interpol para la búsqueda internacional del chico, teniendo en cuenta las fronteras cercanas y vulnerables de Corrientes con Paraguay y Brasil. Comenzaban las hipótesis de secuestro o venta del pequeño a una organización de trata con fines de explotación.

Por su parte, el ministerio de Seguridad de la Nación ofreció una recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos certeros que permitan encontrar a Loan.

Seis detenidos, acusaciones cruzadas y todos sospechados

Las primeras detenciones se produjeron el 18 de marzo, cinco días después de la última vez que había sido visto Loan. Por pedido del fiscal Juan Carlos Castillo, Antonio Benítez y la pareja compuesta por Ramírez y Millapi fueron aprehendidos y acusados por abandono de persona.

El hallazgo de una zapatilla en una propiedad de aspecto abandonada complicaron al tío político del niño, que además no goza de buena reputación en la familia de Loan y estaba bajo la mira desde un primer momento. Sin embargo, José Peña, el papá del menor, también reclamaba que fuera detenida, o al menos indagada, Laudelina, su propia hermana y esposa de Benítez, ya que consideraba que ocultaba información. Al parecer, no estaba muy errado, aunque la mujer sigue libre y de momento no está imputada. Además, en esa jornada se conoció la foto del almuerzo familiar que es clave en la investigación.

Tres días después, se concretaron otras tres detenciones y el caso dio un giro hacia una hipótesis mucho más oscura, la trata. En este contexto, cayeron Pérez y Caillava, luego de que los perros de la Policía detectaran rastros de Loan en dos vehículos del matrimonio. Por su parte, el comisario Maciel fue detenido acusado por encubrimiento. Después, salvo Maciel, cambió la carátula para los otros 5 aprehendidos: captación de personas con fines de explotación agravado. Infografía MDZ

Los allanamientos en el Chaco y una hipótesis alocada: ¡Se lo llevó el Pomberito!

En la provincia del Chaco se llevaron a cabo dos allanamientos en domicilios pertenecientes a Pérez y Caillava. Lo más llamativo fue el hallazgo, entre otros elementos, de armas y municiones. Sin embargo, se esperaba detectar más rastros de Loan al especularse que podría haber estado en una de esas propiedades, pero los peritajes fueron negativos.

Por otro lado, para el día 24 se esperaba un viaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al Paraguay, a raíz de una supuesta pista, pero finalmente se reunió con el jefe del Departamento Antisecuestro de la Policía de aquel país, Nimio Cardozo, en Goya. Pese a no descartarse nada, tras ese encuentro la hipótesis de que el niño pudo ser cruzado a aquel país, a Brasil o a Uruguay comenzó a perder fuerza y el foco se volvió a poner en Corrientes.

Un día después, surgió una versión cuanto menos llamativa y deslizada por Catalina, la abuela de Loan: "Lo busco por los árboles, se lo llevó el pomberito, dicen que se lleva a las criaturas". Esta declaración se dio en el marco de una entrevista que brindó la mujer a una periodista en un móvil de televisión en vivo. Mientras que algunos tomaron el hecho como una creencia inocente respecto de una leyenda de la zona, no pocos señalaron a la anciana como posible encubridora de la desaparición de su nieto.

Finalmente, en la jornada del 26, todos los detenidos fueron trasladados a cárceles federales en Salta y Chaco, al tiempo que se realizaron nuevos peritajes a teléfonos celulares, incluidos los de Catalina y Laudelina, por orden de la Justicia Federal, ahora interviniente en el caso con la jueza Cristina Pozzer Penzo a la cabeza. Además, durante e sábado 29 la magistrada decidió apartar de la investigación a la Policía de Corrientes.

¿El peor final? Según su tía, Loan fue atropellado y enterrado

Finalmente, Laudelina habló, y sus palabras dan a la causa un nuevo giro tan inesperado como impactante. Son declaraciones que podrían llevar hacia la resolución del caso, pero que caen como un golpe al mentón y destierran la esperanza de hallar a Loan con vida. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿dice la verdad?

Los dichos de la tía del menor calan hondo en la familia de Loan e incluso José, un hermano del pequeño, puso en duda la credibilidad: “Si ella quería declarar, ¿por qué esperó tanto? No lo explico, es todo muy extraño”. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad se considera que la declaración es sólida, al tiempo que el gobernador correntino Gustavo Valdés manifestó a través de las redes sociales que "se ha dado un gran paso en la resolución".

Resta que Laudelina sea citada para ratificar sus dichos ante la Justicia Federal y conocer como será su situación de aquí en más: ¿quedará detenida?. Así lo reclama Gustavo Bried, el abogado de María Noguera, la madre del niño. Tampoco está claro que pasará con los detenidos y si algunos de ellos serán liberados, aunque nuevamente tendrá que haber al menos un cambio de carátula en caso de que se modifique el rumbo de la investigación, tal como se vislumbra.

Se vienen jornadas clave para una búsqueda que parece orientarse hacia la etapa final. Y si la información brindada por Laudelina es contundente, se aproxima una noticia que nadie quiere escuchar, pero que es mejor conocer si se trata de la verdad de lo sucedido.