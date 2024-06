Caso Cecilia Stryzowski: qué dijo el principal acusado a un año del brutal femicidio

Desde el Complejo Penitenciario I de Villa Barberán, la pareja de Cecilia Stryzowski, César Sena, habló del femicidio de la joven que hace un año sacudió al país y que todavía mantiene en vilo a la provincia del Chaco.

César Sena es uno de los detenidos en la causa por ser autor del femicidio. Al igual que su madre, Marcela Acuña, también habló a un año del crimen y dijo ser inocente.

"Me disculpo por lo informal de la comunicación pero dadas nuestras condiciones y los apremios sufridos, no puede ser de otro modo, gracias a los fiscales. Supongo que estará de más el comentar nuestra situación, pues es de público conocimiento que no tenemos acceso a comunicación, electrodomésticos ni diversidades más de elementos comunes que, por cierto, hasta los criminales más aberrantes como los violadores poseen", comenzó el escrito.

Cecilia fue asesinada en 2023. Foto: archivo.

Durante la carta el joven manifestó que en la causa hay elementos contradictorios y que no hay pruebas elocuentes para culparlo: "Como es evidente, esto no es un intento de excusarme, de decir porqué soy inocente, cosa que mantengo y más las condiciones".

Y finalizó: "Digo que todo se hizo mal y que queremos una justicia real, debe respetar la ley, y otra ley determina y expone sus negligencias, errores, falta, obvio de que tienen detenidos a 7 ciudadanos sin pruebas y contra la Constitución Nacional".