Caso Loan: se conoció otro misterioso viaje de un integrante de la familia Peña

El caso de la desaparición de Loan Danilo Peña sigue generando gran expectación y especulaciones. En las últimas horas, la jueza Cristina Pozzer Penzo, a cargo de la investigación, tomó una decisión crucial: apartar a la Policía de Corrientes de las pesquisas. Esta medida llega después de la detención del comisario Walter Maciel por entorpecer la investigación, y marca un punto de inflexión en la búsqueda de Loan, desaparecido desde el 13 de junio en el paraje rural Algarrobal.

La noticia que más ruido generó en las últimas horas y que se cree fue el puntapié para que la jueza apartara a toda la Policía de Corrientes de la causa es el misterioso viaje de Laudelina Peña, tía del niño desaparecido. Al caer la noche del viernes, Laudelina abandonó su hogar en 9 de Julio, Corrientes, acompañada de su hija y su abogado, en un automóvil gris. Esta salida generó una ola de rumores y sospechas sobre su destino. No obstante, se confirmó que no se dirigía ni a la fiscalía ni a la comisaría, sino a un destino aún no revelado.

Loan Danilo Peña. Foto: archivo.

La jueza Pozzer Penzo delegó la investigación a fuerzas federales: Prefectura Naval se encargará de la logística, Gendarmería realizará operaciones en el campo, y la Policía Federal Argentina liderará la investigación. Este cambio responde a la necesidad de una mayor imparcialidad y efectividad en la búsqueda de Loan.

En paralelo, los hermanos de Loan, José y Alfredo, prestaron declaración ante el fiscal federal Mariano de Guzmán en Goya. Estuvieron más de cinco horas relatando detalles sobre la desaparición y proporcionando información crucial sobre su familia. Anteriormente, los padres de Loan y otros hijos también habían declarado.

Aparataron a toda la Policía de Corrientes del caso Loan. Foto: archivo.

Asimismo, el Ministerio de Seguridad de Buenos Aires fue convocado para apoyar en la búsqueda con personal y tecnología avanzada. Se están utilizando drones para rastrear áreas previamente inexploradas.

Hasta ahora, los dispositivos móviles incautados, un total de 20, están siendo analizados en Buenos Aires. Los resultados de estos análisis podrían proporcionar nuevas pistas sobre el paradero de Loan. Los datos también serán cruzados en el Centro de Investigaciones del Ciberdelito de Alta Tecnología del Ministerio de Seguridad de la Nación.