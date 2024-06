Fin del misterio en el caso Loan: la hija de Carlos Pérez no es Sofía Herrera

Desde la desaparición de Loan Danilo Peña (5) el 13 de junio en Corrientes, el país ha estado en vilo. Sin pistas firmes sobre su paradero, surgió hace unos días un inesperado vínculo con otro caso resonante: la desaparición de Sofía Herrera. Cuando los medios publicaron imágenes de la hija del exmilitar Carlos Pérez, detenido en relación al caso del niño correntino, una especulación se encendió y ahora se transformó en una investigación de la Justicia de Río Grande, Tierra del Fuego.

Hace días, en redes sociales algunos usuarios sugirieron que la hija del acusado podría ser Sofía, quien dejó de ser vista en 2008 en Ushuaia. Otros, incluso, encontraron un parecido entre Carlos Pérez y Dagoberto Díaz, el principal sospechoso del caso de hace 16 años.

Según publicó Infobae, el fiscal mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, elevó un pedido de informe al RENAPER (Registro Nacional de Personas) para obtener la partida de nacimiento de la hija adoptada del imputado. En ese documento se ratificó que la joven tiene 14 años y que nació en Bahía Blanca.

"Lo novedoso es que si bien la menor en cuestión no es Sofía se continúa con la investigación, dado que no se puede descartar que el padre, como estuvo estacionado en Ushuaia, no haya tenido que ver o esté vinculado a un grupo dedicado a la trata de personas o que haya tenido algún tipo de participación en la eventual desaparición de Sofía", declaró una fuente a Infobae.

Por su parte, la jueza María Rosa Santana del Juzgado de Instrucción Nº1 de Río Grande, pidió a Migraciones y Policía Aeroportuaria todos los movimientos migratorios del excapitán de navío de la Armada y su actual esposa María Caillava, otra de las detenidas por la desaparición de Loan.