"A las cinco y media ya estaba haciendo ruido": cómo era la rutina de Loan antes de su desaparición

María Noguera, la mamá de Loan Peña (5), contó cómo era la rutina del pequeño desaparecido en Corrientes, al tiempo de que manifestó tener un pálpito: "Hoy va a aparecer".

En diálogo con C5N, desde su casa en la localidad de 9 de Julio, la mujer dijo que el niño "siempre se levanta temprano, a las cinco y media ya estaba haciendo ruido".

"El papá se levanta seis y media para ir al trabajo y él atrás", sigue María. "Le dice 'papi te preparo tu mate', echa la yerba en el basurero en la cocina y lo ayuda".

Luego, explicó que cuando el padre se va a trabajar "él se queda conmigo, nos quedamos adentro porque no lo quiero sacar temprano por el frío. Después juega con mi nietito".

La víctima del caso. /Foto: NA.

Respecto del 13 de junio, el día de la desaparición de su hijo, la mujer sostuvo que "era un día de fiesta. El papá dijo 'hoy no trabaja mi compañero, me voy a ir al campo'. Él escuchó y le pidió 'me quiero ir con vos'. Me pidió permiso y se fue contentamente".

Para concluir, sobre los sospechosos del caso aseguró que "de los que estaban ahí alguien tiene que saber cómo estaba Loan ese día, qué estaban haciendo, dónde estaban. Más no puedo decir, yo no estaba. A mí me llamaron a las cuatro de la tarde para decirme que mi hijo estaba desaparecido. Fuimos en moto, me bajé en la mitad del camino. Empecé a llamarlo pero no se escuché en ningún momento su grito o su llanto", cerró.