Compró un auto, se lo robaron y lo encontraron incendiado en Godoy Cruz: "Me voy a mudar muy lejos"

Una joven denunció el robo de su auto, que fue encontrado incendiado en Godoy Cruz horas más tarde. La víctima, una maestra jardinera, compartió imágenes a través de las redes sociales y habló con MDZ para contar los hechos y sentenció: "Me voy a mudar muy lejos".

El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo en el domicilio ubicado en Blanco Encalada y Carlos Paz, luego de que Micaela guardara su vehículo en la cochera y, posteriormente, se acostara a dormir.

"Me desperté a las 8:30, tenía todo el portón abierto de par en par y el vehículo no estaba", contó la joven. Se trata de un Volkswagen Fox que había comprado hacía solo 9 meses. "Inmediatamente avisé a la policía y cuando estaban acá entrevistándome entró un llamado de los bomberos sobre un auto incendiándose a unas cuadras. Y efectivamente era el mío".

El trabajo de los bomberos en el lugar donde fue encontrado el vehículo / Gentileza

Micaela detalló que en la zona "no hay cámaras de seguridad. Las rompen o no andan, por lo que no hay novedades sobre los delincuentes. Nadie sabe nada y la verdad es que fue un hecho de pura maldad, porque al auto simplemente le habían sacado la batería y lo incendiaron. La tristeza es absoluta y la impotencia también" dice la víctima.

"Yo no me voy a poder volver a comprar el auto que tenía", cuenta. "Lo había comprado en septiembre de 2023. Me costó muchísimo poder comprarlo, y que me lo arrebaten de la noche a la mañana así como si nada me causa mucha tristeza".

Además, comentó que "el auto está asegurado, pero es un modelo viejo y no me compro ni una moto con lo que me daría el seguro. Y ahora la verdad es que tener que salir a trabajar es complicado, porque tomar un micro en donde vivo es peligroso, no podés llevar materiales ni el celular, y yo soy maestra, voy a un jardín de infantes en Parque Sur. Ir en bicicleta también es arriesgado. Me sacaron mi medio para ir a trabajar".

Este era el auto de la joven antes de ser robado e incendiado / Gentileza

Finalmente, la joven comentó que tomará una decisión tan drástica como dolorosa: "Ahora me voy a mudar muy lejos por este tiempo, así que no sé realmente cómo voy a hacer. Pediré cosas prestadas, un auto prestado. Antes ya entraron a mi casa y me sacaron las pertenencias, ahora me quemaron el auto, entonces, como la próxima puedo ser yo, decido irme".

"Es muy difícil tomar esa decisión, porque donde yo vivo es una casa que me hizo mi papá, que falleció. Al lado viven mi mamá y mi tía. Tengo mucho afecto por esta casa. Pero lamentablemente voy a tener que dejarla, me toca irme y vender todo", puntualizó.