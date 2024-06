Desaparición de Loan: el repudiable audio que generó revuelo en las redes sociales

En las últimas horas trascendió un audio que generó un gran revuelo en las redes sociales en medio de la búsqueda del niño Loan. Los usuarios de las redes sociales han adjudicado las palabras al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien emitió un comunicado para desmentir que sea su voz. La situación generó un fuerte debate y múltiples reacciones en diferentes plataformas.

En el mismo puede escucharse: “Imaginate si se levanta ese pueblo de mierda, no me interesa si él aparece o no, lo que me importa es que esto no salte, ¿entendés? Dejá de joder y que caiga alguien, cinco días lidiando con esto”.

Antes de que el audio se hiciera público, el gobernador correntino había declarado: “No descartamos ninguna de las pistas. Pusimos todos los medios y no vamos a dudar en seguir aportando todo lo posible para saber qué pasó", y agregó de manera contundente: “Lo vamos a seguir buscando, jamás lo vamos a dar por muerto". Estas declaraciones fueron realizadas en el contexto de las investigaciones y los operativos de búsqueda que se están llevando a cabo para encontrar al pequeño Loan.

El audio que despertó la polémica

El comunicado que desmiente que sea la voz del gobernador

El Gobierno de la provincia de Corrientes ha emitido un comunicado alertando a la población sobre la circulación del audio falso atribuido al gobernador.

Según el comunicado, el audio es “evidentemente falso, pudiéndose haberse utilizado inteligencia artificial para su confección o algún otro método de edición”. La falsificación presenta varias características sonoras que delatan su naturaleza fabricada. Entre estas, se destacan “discontinuidades en los tonos y pausas que no condicen con una verbalización real”, así como “ruidos extraños, los cuales pudieran haber sido agregados para ocultar la falta de cohesión sonora que evidencia su falsedad”.

El Gobierno subraya que el audio fue creado y viralizado con “fines maliciosos para perjudicar al Mandatario provincial”. La utilización de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para producir contenidos falsos pone en alerta a las autoridades y a la ciudadanía sobre la necesidad de verificar la autenticidad de la información antes de compartirla.

El caso de Loan Peña ha generado una notable repercusión en la comunidad, y esta acción de desinformación añade una capa de complejidad y preocupación en la opinión pública. El Gobierno de Corrientes insta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a desconfiar de mensajes que no provengan de fuentes verificadas.