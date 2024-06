"Es terrible que desaparezca otro nene en el país": la angustia de la mamá de Sofía Herrera por el caso Loan

La búsqueda de Loan Danilo Peña mantiene en vilo a todo el país, al tiempo que comienzan a surgir nuevas pistas y se refuerza una hipótesis: que el niño fue entregado a otras personas y que no está en Corrientes. La Alerta Sofía es uno de los mecanismos activados para comprometer a toda la sociedad en la búsqueda y tratar de dar con el menor. En este sentido, MDZ habló con María Elena Delgado, la mamá de Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego en 2008 cuando tenía 3 años.

Entre los casos hay ciertas similitudes, aunque las últimas novedades respecto de la investigación que se lleva a cabo en Corrientes parece indicar que la ruta de Loan comienza a clarificarse. Al menos se han hallado pruebas contundentes y se avanzó con las detenciones de sospechosos que están muy complicados, entre ellos, un tío del pequeño y nada menos que el comisario de la zona. Sin embargo, de momento, el niño sigue desaparecido, al igual que Sofía.

"Estamos mirando la televisión todo el tiempo, porque para nosotros es terrible que desaparezca otro nene en el país", dice angustiada María Elena. "No se puede entender, los delincuentes siempre van más adelante que la justicia. Todo da a pensar que se lo llevaron", enfatiza la mamá de Herrera.

Un giro tenebroso, pero no tan inesperado

En las últimas horas, la Justicia logró avances importantes en la causa y procedió a nuevas detenciones. Se trata de la funcionaria municipal Victoria Caillava, quien estuvo con el pequeño en el último almuerzo en la casa de su abuela; su marido, el exprefecto Carlos Pérez; y el comisario Walter Maciel, que tuvo intervención en los primeros operativos y habría entorpecido la búsqueda del menor. De esta manera, se descarta la hipótesis de que Loan se haya perdido solo y se apunta a una entrega, en la cual todos los aprehendidos estarían implicados.

En cuanto a la búsqueda, Delgado dice que "se perdieron las primeras horas, no se actuó y eso es lo más terrible, porque ahora ya son nueve días y el nene no está. ¿Y ahora quién se hace cargo de eso? Nadie". Además, comenta que "yo desde acá veo un pueblo desbordado. Está el Alerta Sofía, pero me parece que avisaron 24 horas después, como en el caso de Guadalupe -la niña de San Luis-, que también avisaron como tres o cuatro días después de que la nena había desaparecido".

Por otra parte, María Elena comenta que cuando hay un niño desaparecido la gente suele caerle a los padres. Con respecto a eso, dijo que "a los papás de Loan los veo aturdidos, pobrecitos. Yo creo que ellos no tienen nada que ver. Se ve a un nene que su papá lo está atendiendo, se lo ve en la casa jugando, tiene una camita donde él duerme. No se lo ve un nene maltratado. Uno con los años aprende un poco".

Luego, agregó que "deben estar pasándola terrible, porque la gente habla cada barbaridad... En todos los casos pasa lo mismo, nos pasó a nosotros también y en el caso de Guadalupe, que decían que los padres la vendieron o que fue un ajuste de cuentas. Lamentablemente lastiman mucho a las familias".

Finalmente, apuntó contra las redes sociales: "También es increíble en las redes la cantidad de gente que dice ser vidente o que dice cualquier barbaridad. Yo no puedo creer que sea tan gratuito lastimar a alguien que la está pasando tan mal".

El Alerta Sofía participa a la ciudadanía en la búsqueda de Loan y de otros menores

Alerta Sofía es un sistema de emergencia que fue desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la búsqueda niñas, niños y adolescentes desaparecidos y que se considera que están en “Alto Riesgo Inminente”. A través de este mecanismo se busca articular a las entidades públicas y privadas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil con el objetivo de hallar al menor en cuestión. La foto y la información difundida para encontrar a Loan / Alerta Sofía

"A través del Alerta Sofía actúan todos los medios de comunicación", cuenta María Elena, y agrega que también participan Facebook y WhatsApp: "Se manda un alerta en la zona y también intervienen todas las fuerzas de seguridad". La mamá de Sofía contó que ya se usó en al menos cinco casos y que en tres de ellos dio buenos resultados.

De acuerdo con la información que brinda el portal del Ministerio de Seguridad, la alerta debe ser solicitada por la autoridad judicial a cargo de la investigación y responder a los requisitos establecidos en el programa:

Que la persona desaparecida sea una niña, niño o adolescente (menor de 18 años de edad).

Que exista una denuncia oficial.

Que el caso sea comunicado al SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas).

de Personas Desaparecidas y Extraviadas). Que se encuentre en curso una investigación penal que verifique que la desaparición se vincula con una privación ilegítima de la libertad y/o que haya descartado hipótesis alternativas para localizar de manera inmediata a la niña, niño o adolescente.

Que el caso sea de “Alto Riesgo Inminente”. Los criterios para la determinación de esta situación son los siguientes: que hayan pasado menos de 72 horas de la desaparición, que la persona desaparecida sea discapacitada, que haya presencia de adultos relacionados con la desaparición, que se haya dado una situación atípica, que se evidencie un contexto de violencia, que la niña, niño o adolescente precise medicamentos, entre otros.

Que se cuente con información precisa, suficiente y relevante para difundir públicamente la búsqueda , para que la ciudadanía coopere en la localización de la niña, niño o adolescente desaparecida y/o del/de la/s responsable/s de su desaparición.

, para que la ciudadanía coopere en la localización de la niña, niño o adolescente desaparecida y/o del/de la/s responsable/s de su desaparición. Que la difusión pública de la información relacionada con la desaparición no sea perjudicial para la integridad de la niña, niño o adolescente.

Más de 16 años sin Sofía Herrera

Sofía desapareció el 28 de septiembre de 2008 en Tierra del Fuego, donde se encontraba junto con sus padres en el camping John Goodall, a unos 60 kilómetros de Río Grande. Todo ocurrió en cuestión de minutos, cuando la pequeña se apartó de los adultos y nunca más fue encontrada. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido, María Elena y Fabián Herrera, el papá de la niña, no pierden las esperanzas y la siguen buscando.

"Yo creo que está con vida", dice su mamá. "Con el tiempo se volvió, se buscó, se usó luminol y buscaron todos los huesitos que había en la zona, pero se los mandó a analizar y nada. También tuvimos un Georadar durante mucho tiempo buscando ahí en la zona del camping y nunca se encontró nada".

Además, la mujer encuentra ciertas similitudes entre los casos de Sofía y Loan: "Lo más parecido es que pasan las horas y no lo pueden encontrar, no pueden hacer nada. Ni siquiera ahora que hay tanta tecnología. Lo de mi hija fue en un camping, estaba con nosotros y desaparece así de la nada. No se escuchó nada. Nosotros gritábamos, nos escuchábamos los gritos entre nosotros llamándola a Sofía. Y desapareció ahí en un instante, porque se calcula que desde que nosotros llegamos y hasta que Sofía desapareció pasaron nueve minutos". Así sería hoy Sofía Herrera a sus 19 años / Instagram/maelenadelgado_buscamosasofih

"El caso es muy parecido", sigue María Elena, "en cuanto a que se busca, van pasando las horas y los investigadores están perdidos. Acá pasó igual, trajeron perros que marcaron un lugar del alambrado. Con nosotros había un nene que decía que vio a una persona llevarse a mi hija, pero bueno, a los meses eso lo dejaron descartado, porque unos psicólogos dijeron no decía la verdad. Sin embargo, el chico fue a declarar de nuevo a los 18 años y dijo exactamente lo mismo, que él vio a esa persona llevarse a mi hija".

Luego, continuó: "En el lugar, ahí en la zona había aparentemente un nómade (José Dagoberto Díaz Águila), una una persona que vivía ahí en los campos y que desde el primer momento decía que sabía lo que había pasado con mi hija. Él decía que había sido un capataz de estancia, que la encontró a Sofía en una trampa para zorros, que la mató y que la había enterrado".

"El tipo quedó libre, porque decían que era un charlatán y que estaba llamando la atención. Y después, cuando Néstor vuelve a hablar a los 18 años, que dice que él ve a una persona llevarse a Sofi para otro lado, los investigadores dijeron que la descripción que dio tenía un 75 por ciento de parecido con este hombre. Ahí se hizo una alerta roja de Interpol y se lo empezó a buscar, pero aun no se lo encuentra", cerró.

El recuerdo de Sofía

"Hoy Sofía tendría 19 años. La verdad es que nosotros seguimos la búsqueda", dice la mamá de la niña. "Además, siempre hacemos algo con Juan Carr (Red Solidaria) en Buenos Aires y con gente que nos ayuda un montón. Nos ayudan con la difusión y siempre están haciendo algo para todos los menores desaparecidos. También por Sofi. La gente llama, me mandan mensajes y fotitos de algunas chicas parecidas a ella y que han sido adoptadas. Y bueno, eso se trabaja hoy en la investigación, pero mucho más no hay".

Por último, María Elena recordó cómo eran aquellos días junto a su hija: "Mi marido trabajaba y nosotras estábamos solas acá en casa. Ella también estaba esperando a su hermanita. Yo estaba embarazada de cuatro meses y hablábamos mucho de su hermanito o su hermanita, que no sabíamos todavía lo que iba a ser".

"La verdad es que ella fue una nena feliz. Estaba feliz acá en su casa con sus juguetes o escuchábamos música y ella bailaba. Siempre usaba pollerita y botitas, no quería por nada del mundo ponerse un pantalón. Mi recuerdo de ella es verla feliz en su casa, jugando siempre conmigo".