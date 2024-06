Argentina cuenta con el Laboratorio de Huellas Genéticas más avanzado de Latinoamérica

La Argentina cuenta con un centro de investigación fundamental para la resolución de casos policiales graves, que cuenta con tecnología avanzada y con la mayor base de datos de toda Latinoamérica. Se trata del Laboratorio de Huellas Genéticas del Ministerio Público Fiscal que se encuentra en Mendoza y funciona desde 2017.

El doctor Miguel Marino comanda el equipo que lleva a cabo las investigaciones y contó a MDZ que ya cuentan con el perfil genético de más de 85.200 personas, lo que permite resolver casos en tiempo récord. Conocé cómo funciona.

- ¿Cuál es la importancia de este laboratorio?

- La tecnología y la ciencia han sido un actor fundamental en la administración de Justicia, aportando datos, aportando cierta certeza en la investigación penal. Si bien la genética forense ya tiene más de 30 años, la base de datos en nuestro país no tiene un gran desarrollo, pero Mendoza ha logrado un desarrollo fundamental. Tenemos la base de datos más importante de Latinoamérica, que nos permite tener perfiles de personas que han delinquido, o sea perfiles genéticos, y entonces cuando vamos a buscar una evidencia en el lugar del hecho podemos contrastar con todos esos perfiles que tenemos y podemos identificar en muy corto tiempo al autor de un hecho. Especialmente a eso se dedica la base de datos. Y a nivel nacional Mendoza se ha convertido en una punta de flecha con un modelo que funciona, que le da resultados a la Justicia y que creo que también tiene una buena repercusión a nivel sociedad.

- Respecto de la tecnología, ¿Qué es lo que se puede destacar o lo más novedoso que se ha implementado?

- Tenemos la suerte de tener lo último que hay en genética forense en el mundo. No nos podemos quejar respecto de la tecnología que tenemos. Tenemos tecnología para procesamiento de evidencia muy compleja, tecnología para procesamiento de huesos, el Rapid Hit, que fue una de las últimas incorporaciones. Yo empecé hace más de 25 años y para hacer un solo perfil genético necesitábamos un mes, pero con este equipo lo logramos en tan solo 90 minutos, que era algo impensado, en ese momento parecía ciencia ficción, pero evidentemente la realidad nos supera. Por lo tanto, por suerte tenemos acceso a la tecnología y tenemos en todos los sectores lo último que hay para esto.

La luz forense devela si hay manchas de ADN / Rodrigo D´Angelo/MDZ

- Por supuesto que para utilizar la tecnología es esencial el recurso humano, ¿Cuánta gente trabaja en el laboratorio?

- Nosotros hemos crecido de acuerdo a las necesidades. Somos 14, entre técnicos y administrativos. Hacemos un trabajo administrativo muy fuerte. La parte de la mesa de entrada del laboratorio es muy importante para hacer el trabajo técnico y la lectura de expediente. Nosotros hacemos un estudio previo de cada una de las evidencias de cada causa. Leemos la denuncia, leemos el acta de procedimiento de cómo se levantó, que se levantó y por qué se levantó una evidencia. Tenemos acceso a toda la información y una vez que la desglosamos ya tenemos la certeza de qué evidencia puede ser útil para la resolución de la causa, por lo tanto el trabajo que hacen los chicos en mesa de entrada y en la secretaría es espectacular. Ya no trabajamos tan a ciegas, capaz que hay casos relevantes donde la fiscalía tiene 40 muestras, pero después de hacer todo ese clivaje de información vemos que hay dos, tres o cuatro evidencias, y eso significa gastar menos plata y son mucho más efectivos en el análisis de esa evidencia. Después, tenemos un área técnica donde se están analizando las evidencias, hacen el recorte y hacen la verificación de qué tipo de fluidos se trata. Y somos cuatro peritos hoy en el laboratorio que hacemos la parte más de biología molecular, la parte de amplificación de marcadores genéticos y demás, y después el análisis de todos esos resultados y el informe pericial.

Video: mirá la entrevista a Miguel Marino

- ¿Se pueden mencionar algunos de los casos más relevantes que han sido resueltos por la intervención del laboratorio?

- Tenemos un montón de causas. Por suerte hemos podido participar y hemos logrado dar resultados que le sirvieron a la fiscalía. Fuimos uno de los primeros laboratorios en el mundo en resolver causas penales con ese tipo de equipamiento que está pensado un poco para muestras de muy alta calidad, y nosotros llevamos una validación que nos permitió analizar barbijos y gorras durante la pandemia. El homicidio de Diego Mosca, un exfutbolista que lo matan de dos tiros en el pecho, eso en menos de 24 horas pudimos darle nombre y apellido a la fiscalía de quien había cometido ese hecho. También en el caso Gil Pereg o el accidente en Ruta 7 entre un colectivo y un camión lleno de ajo, y una infinidad de casos. En cuanto a los delitos sexuales, con la existencia de la base de datos lo que nos permite es una acción mucho más rápida en la identificación de abusadores y además para reducir muchísimo, prácticamente a cero, las causas de abusadores seriales. Cuando nosotros empezamos con la base de datos el primer año nos dedicamos a sacarle muestra en las cárceles a todos los imputados y entre diciembre del 2017 y febrero del 2018 nosotros teníamos tres abusadores seriales, uno con siete casos, el otro con cinco casos, y el tercero con dos casos. A partir de ahí, como uno lo puede identificar, el segundo caso la persona no se perpetra en la comisión del delito y ha sido fundamental también el hecho de tener una base de datos para poder identificarlos rápidamente.

- Usted mismo ha sido víctima de delito hace algunos años y sufrió una herida de arma de fuego, ¿Hubo intervención del personal del laboratorio en su caso? ¿Se pudo resolver?

- No. En casa de herrero, cuchillo de palo. Lamentablemente, hubo intervención, porque había evidencia, yo no no pude participar porque me tenía que que excluir de ese análisis, pero por ahora no hemos podido identificar a los que estuvieron en mi casa.

Paso por paso, así funciona el Laboratorio de Huellas Genéticas

- Marino nos cuenta que "la idea de un laboratorio de genética forense es que todo avance, que nada retroceda, porque nosotros vamos a ir haciendo procesos a esas muestras, vamos a ir purificando, extrayendo ADN, amplificando ADN, por lo tanto, cada vez el riesgo que tiene esa muestra de contaminar a muestras que no tienen ADN o que todavía no sufrieron esos procesos es mayor".

El primer cuarto

- El primer cuarto es de procesamiento de huesos, donde nosotros condicionamos, lavamos, descontaminamos los huesos que nos llegan y después con ese equipo hacemos una molienda, hacemos como una especie de harina de hueso y eso acelera mucho los tiempos del procesamiento.

El cuarto oscuro

- Después, tenemos un cuarto oscuro, que es donde podemos ver cada una de las muestras y ver directamente en la mancha. Ahí hay una luz forense que lo que me permite es revelar dónde está la mancha y extraerla perfectamente sin perder tiempo ni desviar la atención y hacer diferentes cortes. Y una vez que se recorta la mancha se procede a hacer pruebas preliminares para ver el fluido.

Video: una recorrida por el laboratorio de huellas genéticas

Las pruebas preliminares

- Las pruebas preliminares son pruebas bioquímicas que pueden determinar si una mancha tiene semen, tiene sangre, tiene saliva, mezcla de ambos y ahí me permite elegir qué estrategia de laboratorio voy a utilizar para extraerle ADN y poder purificarlo de la mejor manera. Esa muestra va a sufrir diferentes procesos que me van a permitir extraerle el ADN, purificar el ADN y cuantificarlo para ver qué cantidad y qué calidad de ADN tengo.

El uso de robots para la extracción de ADN

- En el cuarto de extracción de evidencias tenemos robots especializados para extraer ADN. Eso es lo que me permite muestras cada vez más complejas. El siguiente paso es la cuantificación de ADN con equipos de PCR en tiempo real, que me permite saber qué cantidad y qué calidad de ADN tiene esa muestra. El equipo de Quant Studio 5 es lo último que hay en equipos de Real Time PCR. Luego, esto pasa al siguiente cuarto, donde hay un operador que prepara las reacciones bioquímicas para revelar esos marcadores genéticos. Nosotros no analizamos el genoma entero, sino que analizamos ciertas porciones de nuestro genoma que me permiten identificar a las personas, también bajo campana, para evitar contaminaciones y diferentes problemas que pueden surgir.

El último análisis

Y ya una vez que están amplificados los marcadores, llegamos al cuarto que es donde se hace el último análisis y se puede ver el perfil genético, que es la sala de secuenciadores. Nosotros tenemos dos secuenciadores. Uno está dedicado prácticamente a base de datos y el otro a lo que es la rutina. Y después tenemos un equipo que es una novedad y que hay muy pocos en el mundo, que nos permite hacer todo lo que hace un laboratorio, pero en solo 90 minutos. Nos ha permitido identificar autores de hechos en 90 minutos, o sea que en menos de 24 horas el fiscal tenía nombre y apellido del acusado. Y también tenemos exactamente el mismo circuito, que son los procesos que sufren las muestras de referencia. Nosotros le llamamos referencia porque sabemos a quien pertenece, sabemos que tiene buena cantidad de ADN y buena calidad, por lo tanto los procesos son mucho más simples. Además, tenemos un puncher, un equipo que es como un saca bocado, que lo que hace es una lectura del código de barras de cada uno. Nosotros tenemos todo identificado con códigos de barras, no existen nombres y apellidos acá. El saca bocado hace un agujerito de papel donde está depositada la muestra y la va depositando en placas de 96. Una vez que termina eso se amplifican los marcadores genéticos, se prepara la muestra y se inyecta en los secuenciadores. Además, tenemos dentro de nuestro escritorio una computadora que está conectada a estos dos secuenciadores y a un servidor que es donde está la base de datos, que es un servidor donde está el software que permite hacer comparaciones masivas de perfiles genéticos. El puncher permite hacer una lectura de código de barra / Rodrigo D´Angelo/MDZ

La base de datos más grande del continente

Respecto de la base de datos con que cuenta el Laboratorio de Huellas Genéticas, Marino cuenta que "repasando las estadísticas al día de hoy, tenemos más de 85.200 personas y ya superamos los 1000 match, que es la coincidencia entre una evidencia y un individuo que tenemos en la base de datos".

Además, el titular del laboratorio agrega que "tenemos absolutamente todos los tipos de casos. Obviamente somos mucho más eficientes en abusos sexuales, en robos agravados, porque hay una violencia y por lo general se deja muestra, y en homicidios".

Finalmente, Marino sentencia que "lo más interesante, o por lo menos lo que queremos replicar a nivel nacional y que se está discutiendo una ley en ese sentido, es que en más del 70% de los casos de abuso sexual el motivo de ingreso de esa persona a la base de datos no es por el abuso, por lo general es por delitos menores, lesiones, robos simples, hurtos y demás, y después nos pasa lo mismo en causas de homicidio y con robos agravados. Entonces, la utilidad de tener una ley amplia que abarque a todos los delitos es tratar de resolver causas mayores habiendo ingresado por causas menores o menos graves.