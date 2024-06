Hallan pistas claves para dar con el niño desaparecido en Corrientes e intensifican los rastrillajes

La búsqueda de Loan Danilo Peña no cesa. Se trata del niño que está desaparecido en Corrientes y que es buscado desde hace cuatro días. En las últimas horas habló el papá y se hallaron pistas claves para la causa.

El menor de cinco años desapareció el pasado jueves 13 de junio en una zona rural del municipio 9 de Julio, en Corrientes, cuando salió con sus primos y tres adultos. Todos regresaron menos Loan.

Ante la activación del Alerta Sofía se comenzaron con rastrillajes más profundos en dicha localidad y en la jornada del sábado las autoridades informaron que se sumaron a la búsqueda efectivos del Ejército, la Gendarmería y la Policía Federal.

Asimismo, hallaron pistas claves para la causa. Por la Estancia Las Lagunas se encontraron huellas de pies de un menor, materia fecal y vómitos, los cuáles serían da corta data, de “no más de dos días”.

De este modo, todos los elementos fueron incautados para su próximo peritaje a la espera de saber si lo encontrado corresponde o no al menor desaparecido.

Walter Adrián Maciel, jefe de la comisaría de 9 de Julio, confirmó que las próximas horas serán determinantes y que se harán rastrillajes aun más exhaustivos que los que se hicieron hasta el domingo por la noche.

Habló el papá de Loan

El hombre dio detalles acerca de los sospechosos demorados, un tío de Loan y dos amigos de este: “Ellos vinieron a almorzar porque conocen a mi madre. Siempre vienen, pero yo vengo cada 15 días o un mes. No vi cuando mi hijo salió”.

“Empezamos a buscar y vine directo para acá -al lugar de la búsqueda-. Ellos no me dijeron nada. ¿Cómo van a llevar a la criatura ahí? ¿Por qué no piden permiso?”, se preguntó varias veces.

Además, sostuvo que hay algo extraño en la causa: “No tengo explicación. Acá no pasa nadie, no hay autos ni camionetas. Ellos cuando vienen dicen que hacen así, pero con mi hijo nunca. Algo no me está cerrando”.