“Ser sommelier y desconocer los peligros del alcohol, es una locura”: la tajante frase del abogado de la familia del preventor que murió tras ser atropellado

En una sesión judicial cargada de tensiones y angustias por parte de amigos y familiares del preventor de Godoy Cruz Santiago Velázquez y del policía Leandro Alarcón, la situación de Hugo Martín Rodríguez, sommelier detenido por un trágico accidente automovilístico que dejó como saldo la muerte de dos agentes el pasado 3 de mayo, fue el centro de atención en la sala 27 del Polo Judicial este jueves por la mañana.

El acusado, quien conducía con una tasa de alcohol en sangre de 2,28 gramos por litro, se enfrenta a cargos de "homicidio simple con dolo eventual en dos hechos y en concurso real". Durante una audiencia virtual, el fiscal Fernando Giunta y las querellas representando a las víctimas presentaron su teoría del caso ante la jueza Alejandra Mauricio, solicitando la prisión preventiva para el imputado.

Familiares del oficial Alarcón se hicieron presentes en la audiencia. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Al término de la jornada, en la que la magistrada pasó a un cuarto intermedio para escuchar a la defensa, el abogado de la familia del preventor Velázquez, el doctor Andrés Ramos, compartió sus impresiones con MDZ, enfatizando: "Ser sommelier y desconocer los peligros del alcohol, es una locura", afirmó el letrado, destacando la responsabilidad del sospechoso en el fatal suceso.

Lo que Rodríguez llevaba en la noche del accidente en su vehículo. Foto: ALF PONCE/MDZ

Ramos sostuvo la calificación de "homicidio simple" para este hombre, subrayando su supuesto conocimiento sobre el alcohol debido a su profesión. Además, resaltó la presunta negligencia del detenido al infringir normas de tránsito y exceder los límites de velocidad.

El video

“Junto a la fiscalía mantuvimos la calificación de homicidio simple con dolo eventual en dos hechos en concurso real, que da una escala penal alta de 8 a 50 años de cárcel. Entiendo que existen varios elementos que acreditan que él transgredió normas de tránsito: no respeta la velocidad, toma mucho más alcohol del permitido y demás. De hecho, se jactaba de ser sommelier, lo cual implica un conocimiento del alcohol, de las bebidas y de su alcance y consecuencias, por eso esto que hizo es una locura. Decidió pasar por un lugar que no debía y muy rápido. Si bien ellos -por la defensa- intentan incorporar lo de la escasez de luz artificial, no se puede descartar el conocimiento que Rodríguez tenía del alcohol”, detalló el querellante.

El padre y la hermana del preventor Santiago Velázquez. Foto: Santiago Tagua/MDZ.

Por su parte, Ignacio Gandolfo, abogado de la familia del oficial Leonardo Alarcón Quiroga, expresó su descontento ante la posibilidad de que el acusado solicite la prisión domiciliaria.

“Si bien hay un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, creemos que ahí será cuando el doctor Pablo Cazabán intente morigerar los efectos de la conducta de su defendido que, a nuestro creer, son insuficientes debido a la magnitud de lo que pasó esa noche. De hecho, nos hemos opuesto a todo tipo de cambio en la carátula”, expresó.

Más declaraciones

La audiencia continuará el próximo miércoles, cuando se espera que la jueza tome una decisión sobre la situación procesal del conductor responsable, determinando si se concede la prisión domiciliaria o le dicta la prisión preventiva.