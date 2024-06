"Era para quitarme la vida": la curiosa confesión del presunto asesino de Ramallo sobre las búsquedas en Internet

El presunto asesino serial de Ramallo, acusado por las muertes de su hermano, su hija adoptiva y su mamá en distintos años, dio una curiosa confesión en el juicio oral sobre las búsquedas que hizo en internet y que son claves para la Justicia.

En el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 San Nicolás, Pablo Damián Grottini declaró durante dos horas, dijo ser inocente y hasta explicó por qué hizo las estremecedoras búsquedas por Google, como por ejemplo: “Qué pasa si infiltrás aire en las venas” o “qué se puede tomar para provocar la muerte”.

El Tribunal busca determinar por qué el hombre de 44 años asesinó a su hermano Germán Grottini (32) en 2019, a su hija Ailén Grottini (10) en 2021 y a su madre Teresita Di Martino (61) en 2022.

Primero, el acusado habló de cómo era su familia y de la relación con su hermano. “La relación con mi hermano era muy buena. Nosotros éramos familia. Éramos cuatro, incluyendo a la nena, a mi hija. Pero nosotros tres éramos un circuito muy cerrado", contó. Además, sobre su hermano menor remarcó que “tuvimos alguna discusión como hermanos, pero nunca llegamos a las manos”.

Otras de las cuestiones sobre las que hizo hincapié es al trabajo de la fiscal, María Belén Baños: “Me pareció terrible que después de estar 45 días en una comisaría incomunicado dijera que mi hija estaba cremada y las cenizas de mi hermano se habían tirado al río. En una causa primero se debería investigar y después salir a hablar con el periodismo”.

Las búsquedas por Google

Durante la investigación se logró obtener información de las búsquedas que Grottini hizo por internet previo a la muerte de su mamá.

Entre lo hallado había registro de lo siguiente: “Qué pasa si infiltrás aire en las venas”; “qué se puede tomar para provocar la muerte”; “cuál es la vena que hay que infiltrar para producir el paro”; “qué produce el aire en las venas”; y “qué pasa si inyecto agua en las venas”.

De este modo, los investigadores encendieron las alarmas, ya que esto daba a entender que Grottini buscó cómo llevar a cabo el asesinato de su mamá, así cómo también el de su hija y el de su hermano, sin que pudiera notarse a simple vista.

Ahora, en el juicio oral en su contra, el hombre explicó que “algunas búsquedas fueron por mi trabajo como funebrero. Quería indagar cómo era una cremación, cómo era un horno, todo eso”.

Asimismo, sostuvo que otras las hizo para suicidarse: “Lo de las inyecciones con agua y con aire era para intentar quitarme la vida sin dejar rastros. No quería que mi madre no sospechara nada y tampoco quería dejarla con esa angustia de que el hijo se mató. No eran para hacer daños a terceros, menos a mi familia”.