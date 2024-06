Espeluznante: mató a su hermano por la herencia de una casa en Lanús

Un hombre mató a balazos a su hermano en Lanús por la herencia de una casa y según informaron las autoridades, el paciente psiquiátrico intentó suicidarse.

El crimen ocurrió el lunes por la tarde en el cruce de las calles Coronel Burela y General Donovan, localidad bonaerense de Gerli, Lanús, cuando una discusión entre hermanos por una herencia terminó de forma trágica.

Fuentes policiales le confirmaron a Noticias Argentinas que Carlos Sensori interceptó en la vía pública a Osvaldo y allí disparó diez tiros, de los cuales cuatro impactaron en la víctima.

Aunque el caso está en etapa de investigación, los voceros indicaron que el papá de ambos había fallecido hace una semana y tras el aviso del abogado sobre la herencia, Carlos supo que la casa había quedado a nombre Osvaldo.

Asimismo, se constató que la víctima también se quedó con su tutela ya que, al ser paciente psiquiátrico, no podía cuidarse solo.

El video

Previo al ataque el asesino le mandó audios amenazantes a su hermano: "Osvaldito, no amenacés... Osvaldito, yo te puedo matar hijo de p... Yo puedo vivir hasta los 80 años y me como una perpetua, ¿SÍ? Vivo piola. No tengo para comer. No estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenés? Te puedo matar".

"Vas a ver si vas a agarrar el coche. Como tierra. No me importa un carajo. 'Tengo 50, 60, 70 clientes'. No estoy trabajando hijo de p... Voy a alquilar la casa y te voy a matar. Yo te mato Osvaldito, te voy a degollar", se extrajo de un audio enviado por el agresor.

Frente a este accionar, la Justicia le impuso a Carlos una perimetral de 200 metros pero, aun así, las amenazas continuaron esa misma noche cuando se acercó hasta la vivienda de la víctima y lanzó tiros al aire.

Se supo que las acciones siguieron los días siguientes hasta que el lunes por la tarde lo mató a balazos y luego intentó suicidarse. En estos momentos está internado en grave estado en el hospital municipal de Lanús tras dispararse en la sien, del lado derecho.

El cuerpo de la víctima, que presenta cuatro impactos de bala en su cuerpo, fue trasladado a la Morgue del Judicial de Lomas de Zamora.