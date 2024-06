Un "secuestro" y un vuelco generado a propósito: la historia detrás del accidente en el Acceso Sur

El vuelco de un Peugeot 207 en el Acceso Sur ocurrido este sábado antes de las 15 generó serias complicaciones en el tránsito a la altura del carril Sarmiento, mano al norte, puesto que la situación obligó a desviar a cientos de vehículos a caminos alternativos, pero no se trató de un accidente más: los primeros datos de la investigación dan cuenta de un hombre que -presuntamente- durante varios minutos estuvo privado de su libertad y que buscó generar el siniestro a propósito para poder escapar.

Fuentes judiciales le indicaron a MDZ que a las 14:37 de este sábado por la tarde ingresó un llamado al 911 para dar cuenta de que un vehículo había sufrido un siniestro vial en Acceso Sur, sobre el puente de calle Sarmiento. El mismo, según el relato del testigo, había volcado con varias personas en su interior. Al llegar al lugar indicado, la Policía dispuso de un rápido operativo para desviar el tránsito hacia el norte debido al incidente y solicitó cruzar datos sobre el dominio del Peugeot 207 (HTS 533). La patente no existía y, por consecuencia, no arrojó datos.

Uno de los sujetos que iba a bordo del auto, identificado como Jorge Luis F. O. (43 años), se encontraba en la bajada del Acceso Sur, "donde era asistido por unos transeúntes", a quienes les contó que había sido "secuestrado". Personal de la Policía entrevistó a la presunta víctima de la situación y aseguró que había realizado "una compra de droga" y no había podido "pagar la deuda por lo que los sujetos lo habrían subido a la fuerza al vehículo". También agregó en su relato que estaba siendo trasladado al "barrio Lihue", donde iba a sufrir lesiones.

Pero no es la única versión del hecho. Los efectivos que estaban en el lugar entrevistaron también a los presuntos secuestradores, quienes que Jorge Luis F. O .les había robado "una moto" y que, tras ser descubierto en su accionar, el individuo los iba a llevar hasta donde se encontraba el rodado para ser devuelto.

La reconstrucción hasta el momento indica que todo comenzó en el barrio Libertad, de Maipú. Allí, Jorge Luis fue subido a la fuerza al Peugeot 207 por "un ajuste de cuentas debido a que Jorge Luis tendría una deuda por venta de droga". Los cuatro sujetos que lo subieron al vehículo son hombres de 54, 23, 35 y 27 años.

Ya en viaje, los cuatro sujetos más el presunto deudor, circulaban por el Acceso Sur con dirección al norte cuando a la altura de calle Sarmiento "se inicia dentro del vehículo un forcejeo donde la presunta víctima logra llegar hasta el volante generando el vuelco del Peugeot 207". Dos de los hipotéticos secuestradores resultaron con lesiones y fueron trasladados al hospital Central quedando en el lugar con consignas policiales, en tanto que los otros dos fueron trasladados a la Comisaría 37, de Godoy Cruz. En tanto, Jorge Luis F. O. quedó alojado en la Comisaría 52, a la espera de directivas de la Justicia.

Desde la Secretaría Penal A del Juzgado Penal 1 aseguraron que no tomaron intervención en el caso puesto que la supuesta droga no existe y serían "solo dichos", al desde la División de Secuestros Extorsivos de la Policía de Mendoza indicaron que la situación no puede considerarse "un secuestro", sino más bien "una prohibición ilegitima de la libertad", por lo que intervendrá la Justicia local y no la Justicia Federal. La causa quedó en manos de la fiscal Rinaldi, de la Oficina Fiscal 3 de Godoy Cruz.