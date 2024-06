Federico Coria, el hermano de "El Mago", sufrió un duro momento en España: "Nos timaron"

El tenista argentino Federico Coria, actualmente clasificado en el puesto 71 del ranking ATP y hermano de "El Mago", denunció públicamente un robo del que fue víctima en el aeropuerto de Barcelona. Coria, quien había participado recientemente en el torneo de Roland Garros, donde fue eliminado en primera ronda por Taylor Fritz, relató el incidente en un video para alertar a otros viajeros sobre la situación.

Al llegar a Barcelona, Coria y su novia, Florencia, se dispusieron a cargar sus maletas en un auto para trasladarse a su hotel. Fue en ese momento cuando se produjo el robo. Coria explicó que los autos en el estacionamiento del aeropuerto están estacionados de culata, lo que dificulta el acceso con los carritos de maletas. Mientras él subía las maletas al vehículo, Florencia notó a una persona huyendo y lo persiguió. Durante la confusión, sus pertenencias fueron sustraídas del auto.

Entre los objetos robados estaban las raquetas de Coria, el anillo de compromiso de Florencia, su celular y su pasaporte. Esta situación no sólo complicó su estadía en Barcelona, sino que también puso en riesgo su retorno a Argentina debido a la pérdida del pasaporte.

Tenista argentino Federico Coria. Foto: TyCSport.

Tras el robo, Coria y su novia presentaron una denuncia ante la policía del aeropuerto, pero a pesar de rastrear la ubicación del celular robado, no lograron recuperar sus pertenencias. Una propietaria de un edificio cercano les indicó que en esa zona operaban conocidos ladrones, pero las restricciones legales impidieron que las autoridades les mostraran las grabaciones de las cámaras de seguridad sin una orden judicial.

Coria expresó su frustración: “Después del robo, un empleado del lugar me dijo que era común que robaran en esa zona. Me molestó que no me advirtieran antes. Cuando hice la denuncia, había otras personas que también habían sido víctimas de robo. A pesar de que el aeropuerto tiene cámaras, no nos mostraron las imágenes”.

En su video, Coria no solo contó su experiencia sino que también buscó alertar a otros sobre los peligros de robo en el aeropuerto de Barcelona. “Mi intención al hacer este video es advertir, aunque sea a una persona, para que no le pase lo mismo”, afirmó.

El video

El tenista recordó un incidente similar ocurrido el año pasado cuando al búlgaro Grigor Dimitrov le robaron un reloj de gran valor en la misma ciudad. Este tipo de crímenes, según Coria, parece ser más común de lo que se podría esperar, incluso en un lugar tan vigilado como un aeropuerto.

Afortunadamente, Coria y su novia lograron recuperar el pasaporte, permitiéndoles regresar a Argentina según lo planeado. El tenista finalizó su relato aliviado de que no tuviera torneos inmediatos, ya que sus raquetas fueron robadas y no hubiera podido competir sin ellas.