Insólito: golpeó, mordió a un policía y se tiró por la ventana del tren San Martín para no ser detenido

La tarde del martes se vio marcada por la violencia y el caos se desencadenó en las inmediaciones de la estación José C. Paz del tren San Martín, cuando un reconocido delincuente apodado "El Loby" protagonizó un violento enfrentamiento con un agente de la Policía Federal.

El incidente, otro más en la problemática área del San Martín, tomó un giro sorprendente cuando "El Loby" arremetió contra el oficial, empujándolo y mordiéndolo en un intento desesperado por evitar su detención. Mientras tanto, una mujer de 37 años, presuntamente relacionada con el individuo, intervino en el altercado, tratando de impedir que el hombre fuera arrestado.

Sin embargo, el desenlace resultó aún más impactante: el delincuente, ante la inminente captura, optó por una maniobra extrema y se arrojó por la ventana del tren en movimiento justo cuando la formación llegaba a la estación José C. Paz. Debido a la baja velocidad del tren en ese momento, el sujeto no sufrió lesiones de gravedad al caer a la calle, logrando escapar de la escena.

El oficial de la Policía Federal, por su parte, tuvo que ser atendido debido a las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.

